Скандал у київській маршрутці отримав продовження: що буде з водієм, який нахамив військовій з контузією

Лагунін назвав цей випадок неприпустимим

Водія київської маршрутки, якого військова ЗСУ Ксенія Пономарьова звинуватила в хамстві, усунули від роботи. Проводиться розслідування.

Про це заявив голова "Укртрансбезпеки" Микита Лагунін. Він назвав цей випадок неприпустимим.

"Інформацію про даний випадок було надіслано для відповідного реагування до Територіального відділу Укртрансбезпеки у місті Києві. Начальник Відділу зв'язався з перевізником та запросив його на розмову разом з водієм", — розповів Лагунін.

Повідомляється, що водія маршрутного таксі №410 буде відсторонено від роботи, поки йтиме внутрішнє розслідування.

"Наголошую, що кожен відомий нам випадок порушення прав військових водіями буде оперативно розглянутий службою! Порушники будуть притягнуті до відповідальності!", — наголошує глава "Укртрансбезпеки".

Передісторія

Військовослужбовець ЗСУ Ксенія Пономарьова написала у Facebook, що їй нахамив водій у маршрутці (Нивки — Почайна). За її словами, водій нібито назвав її "п’яним бидлом", бо в неї через контузію уповільнені рухи. При цьому вона зазначила, що конкретний водій і раніше виганяв її з автобуса.

"Він мене впізнав, почекав, поки, стоячи біля нього, витягну посвідчення учасника бойових дій, і рвонув з зупинки. Кричати він почав одразу, переходячи на "ти". Я відповіла, що пам'ятаю його ставлення до нас, він різко загальмував і я впала", — написала жінка.

Раніше ми писали про те, що у школі Києва діти глузували з військових під час вистави.