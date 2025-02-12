Рус

Жодних премій чи допомог. Скільки заробляє міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко (документ)

Автор
Ірина Мазуренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Віктор Ляшко
Віктор Ляшко. Фото Колаж "Телеграф"

Зарплата міністра вища за середню, проте зіставна з окладами фахівців інших сфер

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко у січні 2025 року отримав посадовий оклад у розмірі 109 730 гривень. Після вирахування всіх податків посадовець отримав 84 492 гривні.

Про це свідчать офіційні дані Міністерства охорони здоров'я України на запит "Телеграфу". З окладу було утримано податок на доходи фізичних осіб у розмірі 19 751 гривня та військовий збір — 5 486 гривень.

Зазначимо, що зарплата Віктора Ляшка, хоч і є вищою за середню по Україні, є співставною із зарплатами досвідчених фахівців в різних сферах. До прикладу, згідно з даними порталу з пошуку роботи Work.ua, лікар-стоматолог у Києві може отримувати 100 тисяч зарплати. Подекуди так платять і фітнес-тренерам.

За інформацією Управління бухгалтерського обліку МОЗ, протягом вказаного періоду Ляшко не отримував додаткових виплат: ані матеріальної допомоги на оздоровлення, ані коштів для вирішення соціально-побутових питань.

Віктор Ляшко обіймає посаду міністра охорони здоров'я з травня 2021 року. До призначення він працював головним державним санітарним лікарем України. За свої професійні досягнення має звання "Заслужений лікар України".

Також раніше "Телеграф" писав, скільки заробляє міністерка у справах ветеранів Калмикова. Очільниця відомства має менший оклад, ніж більшість міністрів.

Теги:
#Зарплата #Кабмін #МОЗ #Міністерство охорони здоров'я #Віктор Ляшко