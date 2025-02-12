Жодних премій чи допомог. Скільки заробляє міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко (документ)

Зарплата міністра вища за середню, проте зіставна з окладами фахівців інших сфер

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко у січні 2025 року отримав посадовий оклад у розмірі 109 730 гривень. Після вирахування всіх податків посадовець отримав 84 492 гривні.

Про це свідчать офіційні дані Міністерства охорони здоров'я України на запит "Телеграфу". З окладу було утримано податок на доходи фізичних осіб у розмірі 19 751 гривня та військовий збір — 5 486 гривень.

Зазначимо, що зарплата Віктора Ляшка, хоч і є вищою за середню по Україні, є співставною із зарплатами досвідчених фахівців в різних сферах. До прикладу, згідно з даними порталу з пошуку роботи Work.ua, лікар-стоматолог у Києві може отримувати 100 тисяч зарплати. Подекуди так платять і фітнес-тренерам.

За інформацією Управління бухгалтерського обліку МОЗ, протягом вказаного періоду Ляшко не отримував додаткових виплат: ані матеріальної допомоги на оздоровлення, ані коштів для вирішення соціально-побутових питань.

Віктор Ляшко обіймає посаду міністра охорони здоров'я з травня 2021 року. До призначення він працював головним державним санітарним лікарем України. За свої професійні досягнення має звання "Заслужений лікар України".

Також раніше "Телеграф" писав, скільки заробляє міністерка у справах ветеранів Калмикова. Очільниця відомства має менший оклад, ніж більшість міністрів.