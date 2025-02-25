Зарплата як у програміста? "Телеграф" дізнався про заробітки голови Івано-Франківської ОВА Онищук

В Івано-Франківській ОВА надали відповідь на запит

Очільниця Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук щомісяця отримує понад 100 тисяч гривень заробітної плати. У січні 2025 року її офіційний дохід за основним місцем роботи склав 113 570 гривень до оподаткування.

Про це свідчить відповідь Івано-Франківської ОДА на інформаційний запит "Телеграфа". Згідно з наданими даними, за весь 2024 рік Онищук отримувала стабільну заробітну плату, яка коливалася від 92,8 тис. грн на початку року до 108,4 тис. грн у грудні. У січні 2025 року ця сума зросла ще більше.

З отриманих нарахувань вираховуються обов'язкові платежі – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), військовий збір та інші відрахування. У підсумку дохід Світлани Онищук у січні 2025 року склав 86 316,61 гривні.

Протягом 2024 року Онищук не отримувала матеріальної допомоги на оздоровлення або розв'язання соціально-побутових питань. Водночас окрім основної зарплати, вона також працює за сумісництвом у закладах вищої освіти.

Зокрема, у 2024 році Світлана Онищук отримала додатковий дохід у розмірі 43 500 грн в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

Згідно з оприлюдненою інформацією, у власності або співвласності Світлани Онищук є кілька об'єктів нерухомості:

квартира в Івано-Франківську (81,5 кв. м), яку вона ділить із двома співвласниками;

два гаражі, один з яких оцінений у 77 000 грн, а інший – у 109 395 грн.

Її чоловік Ігор Онищук володіє значною кількістю нерухомого майна:

квартирою вартістю 800 330 грн;

будинком у Снятині (153,1 кв. м);

земельними ділянками в Коломийському районі, загальна площа яких перевищує 4 600 кв. м.

Окрім нерухомості, родина володіє двома автомобілями:

Lexus NX 200 (2018 року випуску), вартістю 750 000 грн, яким користується Світлана Онищук;

Toyota RAV4 (2019 року випуску), що належить її чоловікові та оцінений у 714 267 грн.

У 2024 році Світлана Онищук задекларувала 270 000 гривень готівкових коштів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, скільки заробляє міністр "без портфеля" Олег Немчінов.