Йому пророкували крісло прем’єра: що відомо про ексміністра Любченка, який "зник" після звільнення

Чиновник тривалий час працював у податкових органах і був віце-прем’єром

Олексія Любченко — відомий державний службовець, який працював у податкових органах і обіймав посаду віце-прем’єр-міністра — міністра економіки. Після звільнення з Кабінету міністрів чиновник зник із радарів. І це при тому, що 2021 році йому пророкували крісло прем’єр-міністра.

"Телеграф" розповість, що відомо про Олексія Любченка, який зник із радарів після виходу з Кабміну.

Олексій Любченко — що про нього відомо

Український економіст та державний службовець Олексій Любченко народився 21 вересня 1971 року у Черкаській області, зараз йому 53 роки. Він закінчив Київський економічний університет та має науковий ступінь доктора економічних наук.

Свою кар’єру Олексій Любченко розпочинав із державної служби у рідному місті Сміла, потім працював у Черкаській ОВА. З вересня 2009 року по червень 2011 року працював заступником голови Державної податкової адміністрації. У 2014-2015 роках він був раднком голови Державної фіскальної служби.

З 29 квітня 2020 року по 20 травня 2021 року Любченко був головою Державної податкової служби України. Одразу після цього його 20 травня 2021 року його було призначено першим Віце-прем’єр-міністром — Міністром економіки України в уряді Дениса Шмигаля. Вже 3 листопада 2021 року Верховна Рада звільнила Олексія Любченка з посади у Кабміні.

Олексій Любченко. Фото: Getty Images

Примітно, що саме у 2021 році у ЗМІ писали, що кандидатуру Олексія Любченка розглядали на посаду прем’єр-міністра України. Він мав замінити Шмигаля та привести до Кабміну свою нову команду міністрів.

Джерела повідомляли, що для команди "Слуг народу" тоді був важливий етап, оскільки залишалося два роки до виборів. Тому, мовляв, призначення нового прем’єра в особі Олексія Любченка та нового уряду — це не просто про ефективність, це історія вже підготовки до виборів в парламент.

Проте вже 2022 року розпочалася повномасштабна війна в Україні, а Любченко після звільнення з посади віце-прем’єра зник з радарів. Він також перестав вести сторінки у соцмережах та з’являтися у публікаціях ЗМІ.

Олексій Любченко. Фото: Getty Images

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