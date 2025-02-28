В Україні введено екстрені відключення світла: яких областей торкнулося

Наразі невідомо, як довго діятимуть графіки

Аварійні вимкнення світла у п'ятницю, 28 лютого, впроваджені відразу у кількох областях України. Без електроенергії будуть деякі споживачі у Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Про це заявили енергетики відповідних підрозділів Укренерго. Зокрема, про аварійні відключення у Дніпрі повідомляє ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК".

"Шановні споживачі! Попереджаємо про застосування ГРАФІКА АВАРІЙНИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ!", — йдеться у повідомленні.

У ДТЕК підтверджують, що на Дніпропетровщині, а також на Донеччині, діють графіки екстрених вимкнень електроенергії. "Дніпропетровщина, Донеччина: екстрені відключення. За командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення".

АТ "Сумиобленерго" також розмістив на офіційній сторінці повідомлення про графіки аварійних відключень: "За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини о 06:39 введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 1, 2 та 3 черг споживачів".

В Укренерго повідомили про причини обмежень — наслідки російських атак на енергооб’єкти. "Першочергово – відключаються промислові споживачі. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках", — йдеться у дописі.

Раніше "Телеграф" також писав, що Дніпро переходить на екстрені відключення світла. Користувачів, у яких зараз є електроенергія, просять використовувати її максимально ощадно.