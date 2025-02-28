В Украине введены экстренные отключения света: каких областей коснулось

Пока неизвестно, как долго будут действовать графики

Аварийные отключения света в пятницу, 28 февраля, были введены сразу в нескольких областях Украины. Без электроэнергии будут потребители в Сумской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Об этом заявили энергетики соответствующих подразделений "Укрэнерго". В частности, об аварийных отключениях в Днепре сообщает ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК".

"Уважаемые потребители! Предупреждаем о применении ГРАФИКА АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ!", — говорится в сообщении.

В ДТЭК подтверждают, что на Днепропетровщине, а также в Донецкой области, действуют графики экстренных отключений электроэнергии. "Днепропетровщина, Донецкая область: экстренные отключения. По команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения".

АО "Сумыоблэнерго" также разместило на официальной странице сообщения о графиках аварийных отключений: "По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины в 06:39 введены графики аварийных отключений. В настоящее время ГАО действуют для 1, 2 и 3 очередей потребителей".

В Укрэнерго сообщили о причинах ограничений – последствиях российских атак на энергообъекты. "В первую очередь — отключаются промышленные потребители. Ограничения для бытовых потребителей применяются только в отдельных случаях", — говорится в сообщении.

Ранее Телеграф также писал, что Днепр переходит на экстренные отключения света. Пользователей, у которых сейчас есть электроэнергия, просят использовать ее максимально экономно.