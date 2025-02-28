Еще одна категория украинцев получила право на отсрочку от мобилизации: о ком идет речь

В Минобороне рассказали, как получить отсрочку этим лицам

В Украине еще одна категория лиц получила право на отсрочку от мобилизации. Правительство приняло соответствующее постановление.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины. Речь идет о гражданских, которые находились в плену у россиян.

"Это касается гражданских лиц, находившихся в плену в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины, утверждено право на получение отсрочки от мобилизации. Кабинет Министров Украины принял соответствующее постановление "О внесении изменений в приложение 5 к Порядку проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период", — говорится в сообщении.

В пресс-службе указали, что этот документ нормировал положения Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" с изменениями от 20 ноября 2024 г.

Для того чтобы получить отсрочку от призыва на военную службу, необходимо предоставить выписку из Единого реестра лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что делать, если в ТЦК отказали в отсрочке. Юрист Дарья Тарасенко объяснила, что в таком случе нужно предпринимать.