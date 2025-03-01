Скільки разів Зеленський подякував США. ЗМІ назвали цифри

Число може бути значно більшим

Президент України Володимир Зеленський подякував США аж 33 рази. З початку повномасштабного вторгнення він дякував посадовцям та американцям за підтримку, допомогу.

Про це пише CNN, спираючись на власні дані аналізу. Зазначається, що канал не зміг розглянути усі висловлювання президента, тому список подяк США точно більший.

Зеленський дякував і 47-му президенту США Дональду Трампу, і 46-му президенту Джо Байдену. Він згадував у своїх зверненнях членів Конгресу від республіканців та демократів, американські оборонні компані та їх працівників, а також американський народ.

Видання аналізувало список публічних заяв Зеленського англійською мовою, у яких він говорив про США з 21 січня 2022 року. Саме тоді він подякував Байдену "за безпрецедентну дипломатичну та військову допомогу". А 12 лютого 2025 року після телефонної розмови з Трампом, він подякував і йому.

Список цих подяк не повний, адже CNN не враховувало висловлені слова вдячності на відео та в прямих етерах. Тому їх точно більше.

Що передувало

Видання зробило цей підрахунок на тлі сварки Зеленського з Трампом у Вашингтоні. Адже тоді віцепрезидент Джей Ді Венс сказав, що президент України нібито "недостатньо вдячний" країні за підтримку.

"Ви повинні бути вдячні. У вас немає козирів", — сказав Трамп.

"Ви хоч раз подякували за всю цю зустріч?" — запитав Венс.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на зустрічі Зеленського та Трампа помітили цікавий момент.