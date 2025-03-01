Сколько раз Зеленский поблагодарил США. СМИ назвали цифры

Число может быть значительно больше

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США 33 раза. С начала полномасштабного вторжения он благодарил чиновников и американцев за поддержку, помощь.

Об этом пишет CNN, опираясь на собственные данные анализа. Отмечается, что канал не смог рассмотреть все высказывания президента, поэтому список благодарностей США точно больше.

Зеленский благодарил и 47-го президента США Дональда Трампа, и 46-го президента Джо Байдена. Он упоминал в своих обращениях членов Конгресса от республиканцев и демократов, американские оборонные компании и их работников, а также американский народ.

Издание анализировало список публичных заявлений Зеленского на английском языке, в которых он говорил о США с 21 января 2022 года. Именно тогда он поблагодарил Байдена "за беспрецедентную дипломатическую и военную помощь". А 12 февраля 2025 года после телефонного разговора с Трампом он поблагодарил и его.

Список этих благодарностей не полон, ведь CNN не учитывало высказанные благодарности на видео и в прямых эфирах. Потому их точно больше.

Что предшествовало

Издание сделало этот подсчет на фоне ссоры Зеленского с Трампом в Вашингтоне. Ведь тогда вице-президент Джей Ди Вэнс сказал, что президент Украины якобы "недостаточно благодарен" стране за поддержку.

"Вы должны быть благодарны. У вас нет козырей", — сказал Трамп.

"Вы хоть раз поблагодарили за всю эту встречу?" – спросил Венс.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на встрече Зеленского и Трампа заметили интересный момент.