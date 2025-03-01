Старша майже на шість років і рідко з’являється на публіці: як виглядає дружина Гройсмана і скільки вони разом

Від попереднього шлюбу Олена має дочку

Колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, який змінив стиль і помітно схуд, довгі роки щасливий у шлюбі з дружиною Оленою. Свою кохану колишній політик називав "головою сім’ї" і не приховував, що часто радився з нею з різних питань.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина експрем’єра Олена Гройсман та що про неї відомо. Ми дізналися про деякі факти її життя.

Олена Гройсман — що відомо про дружину Володимира Гройсмана

Дружина Олена Гройсман старша за колишнього політика майже на шість років, але різниця у віці не завадила їм створити міцну родину. Володимир та Олена познайомилися у 1995 році завдяки спільній знайомій.

На той момент Олена вже була в розлученні та виховувала дочку від попереднього шлюбу, але Гройсмана це не бентежило. Спочатку між ними була дружба, яка переросла у роман. Незабаром Володимир запропонував Олені жити разом, і на той момент він уже міг дозволити собі окреме житло, попри молодий вік.

Володимир Гройсман одружився з Оленою в 1997 році

Майбутній прем’єр тоді працював комерційним директором підприємства "Юність" у Вінниці, яке належало його батькові. Олена довго думала, перш ніж погодитись на спільне проживання.

Володимир Гройсман та Олена познайомилися у Вінниці

У 1997 році Володимир та Олена офіційно стали чоловіком та дружиною. Пропозицію 19-річний Гройсман коханий зробив напередодні її дня народження, потай купивши обручки. На цей час подружжя щасливе у шлюбі близько 28 років, Олена народила Гройсману двох дітей: доньку Христину та сина Давида. Разом вони також виховували доньку Олени Юлію.

Володимир Гройсман разом із дружиною та доньками

У програмі ЖВЛ експрем'єр говорив, що Олена була і залишається головою їхньої родини, в хорошому сенсі цього слова. Гройсман розповів, що дружина добре розбирається в людях, тому він часто радиться з нею, коли "у полі зору виникають нові люди або пропозиція обійняти нову посаду.

Гройсман зізнався, що Олена є головою їхньої родини

Як виглядає Олена Гройсман і в яких скандалах була замішана

Враховуючи те, що Володимир Гройсман обіймав в уряді України високу посаду, Олена намагалася бути присутньою з чоловіком на важливих заходах. Однак не прагнула бути публічною персоною. У мережі пишуть, що дружина колишнього політика займалася підприємництвом, але зараз про її життя практично нічого невідомо, оскільки вона веде закритий образ та рідко з’являється на публіці.

Як виглядає дружина Володимира Гройсмана

Але при цьому вона була фігуранткою кількох скандалів. У 2018 році СБУ розпочало розслідування за фактом несплати 600 тисяч гривень під час розмитнення автомобіля Mercedes, придбаного дружиною експрем’єра. Але за кілька місяців справу закрили, сам Гройсман зазначив, що це розслідування було політично заангажованим і йому нібито так мстилися за рішення щодо боротьби з контрабандою.

Олена Гройсман веде закритий спосіб життя

А у 2016 році ЗМІ писали, що прем’єр-міністр Володимир Гройсман продав нерухомість на майже 8,8 млн гривень підприємству ТОВ "Магігранд", яке належить його дружині. Ця компанія була внесена Гройсманом у декларацію як власність дружини, їй належали 80% акцій.

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