Старше почти на шесть лет и редко появляется на публике: как выглядит жена Гройсмана и сколько они вместе

От предыдущего брака у Елены есть дочь

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который изменил стиль и заметно похудел, долгие годы счастлив в браке с женой Еленой. Свою супругу бывший политик называл "главой семьи" и не скрывал, что часто советовался с ней по разным вопросам.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена экс-премьера Елена Гройсман и что о ней известно. Мы узнали некоторые факты ее жизни.

Елена Гройсман — что известно о жене Владимира Гройсмана

Супруга Елена Гройсман старше бывшего политика почти на шесть лет, но разница в возрасте не помешала им создать крепкую семью. Владимир и Елена познакомились в 1995 году благодаря общей знакомой.

На тот момент Елена уже была в разводе и воспитывала дочь от предыдущего брака, но Гройсмана это не смущало. Сначала между ними была дружба, которая переросла в роман. Вскоре Владимир предложил Елене жить в месте и на тот момент он уже мог позволить себе отдельное жилье, несмотря на молодой возраст.

Владимир Гройсман женился на Елене в 1997 году

Будущий премьер тогда работал коммерческим директором предприятия "Юность" в Виннице, которое принадлежало его отцу. Елена долго думала, прежде чем согласиться на совместное проживание.

Владимир Гройсман и Елена познакомились в Виннице

В 1997 году Владимир и Елена официально стали мужем и женой. Предложение 19-летний Гройсман возлюбленный сделал накануне ее дня рождения, тайком купив обручальные кольца. На данный момент супруги счастливы в браке около 28 лет, Елена родила Гройсману двух детей: дочь Кристину и сына Давида. Вместе они также воспитывали дочь Елены Юлию.

Владимир Гройсман вместе с женой и дочерьми

В программе ЖВЛ экс-премьер говорил, что Елена была и остается главой их семьи, в хорошем смысле этого слова. Гройсман рассказал, что жена хорошо разбирается в людях, поэтому он часто совещается с ней, когда "в поле зрения возникают новые люди или предложение занять новую должность".

Гройсман признался, что Елена является главой их семьи

Как выглядит Елена Гройсман и в каких скандалах была замешана

Учитывая то, что Владимир Гройсман занимал в правительстве Украины высокую должность, Елена старалась присутствовать с супругом на важных мероприятиях. Однако не стремилась быть публичной персоной. В сети пишут, что жена бывшего политика занималась предпринимательством, но сейчас о ее жизни практически ничего неизвестно, поскольку она ведет закрытый образ и редко появляется на публике.

Как выглядит жена Владимира Гройсмана

Но при этом она была фигуранткой нескольких скандалов. В 2018 году СБУ начало расследование по факту неуплаты 600 тысяч гривен при растаможивании автомобиля Mercedes, приобретенного женой экс-премьера. Но спустя несколько месяцев дело закрыли, сам Гройсман отметил, что это расследование было политически заангажированным и ему якобы так мстили за решение по борьбе с контрабандой.

Елена Гройсман ведет закрытый образ жизни

А в 2016 году СМИ писали, что премьер-министр Владимир Гройсман продал недвижимость на почти 8,8 млн гривен предприятию ООО "Магигранд", принадлежащему его жене. Эта компания была внесена Гройсманом в декларацию как собственность супруги, ей принадлежали 80% акций.

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