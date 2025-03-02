Собаку кинули на дорозі? У ТЦК прокоментували резонансне затримання чоловіка (відео)

Чоловік у результаті був направлений для подальшого проходження військової служби в один із кінологічних підрозділів

У соціальних мережах поширилося відео, на якому співробітники ТЦК на Волині забирають чоловіка, який гуляв із собакою, у бус, а тварина врешті-решт залишається сама на дорозі. Цей уривок відео викликав шквал негативу у мережі.

На сторінці Волинського обласного ТЦК та СП опублікували пост, у якому пояснили деталі цієї ситуації. Там зазначили, що цей фрагмент не дає повної картини подій.

"Громадянин, якого зафіксовано на відео, є порушником військового обліку, який намагався всіляко уникнути служби. Він відмовлявся самостійно з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військовослужбовці ТЦК запросили його до службового автомобіля, але останній накивав п'ятами покинувши свого пса. Порушника військового обліку все ж доставили до транспортного засобу", — йдеться у повідомлені.

Далі на відео видно військового, який іде поряд із машиною, а за ним біжить собака. Як повідомляють у ТЦК, цей військовий супроводжував тварину до хати господаря. Сам чоловік показав, куди треба відвезти його собаку. На подвір’ї військовозобов’язаного було ще двох собак.

"У результаті тварина була передана рідним військовозобов’язаного. А через любов до тварин цього громадянина він був направлений для подальшого проходження військової служби в один із кінологічних підрозділів", — заявили в ТЦК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Дніпрі спалахнув скандал через нічний візит ТЦК у квартиру.