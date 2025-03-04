Майор ЗСУ, боєць 45-ї ОАБр, Секретар Львівської міської ради про зупинку Трампом військової допомоги Україні:

За інформацією видання Bloomberg Трамп дав вказівку зупинити усю військову допомогу Україні.

В тому числі рішення стосується і зброї, яка уже перебуває в дорозі – на літаках, кораблях чи складах у Польщі.

Мабуть, ця новина і буде в основі звернення до Конгресу, яке так голосно анонсував президент Америки.

Ну що ж, як ми розуміємо, події в Овальному кабінеті мають продовження.

Без американських союзників нам буде не легко, але якщо нас у такий цинічний спосіб примушують до миру з агресором, то значить ми повинні лише посилювати свою боротьбу.

Бо це змушування не до миру, а до капітуляції.

Зброю забирають у нас, а не в окупантів.

Вся риторика Трампа про мир – звучить, як звернення до ґвалтованої дівчини, щоб вона розслабилася.

Зважаючи на події останніх днів на болотах, мабуть, виють від захоплення, бо беззахисна Україна – це те, про що вони марять. Тож мусимо робити усе, щоб зламати їхні плани.

Ще більше донатів на військо.

Більше єдності і взаємопідтримки.

Пам’ятаємо, що найтемніша ніч перед світанком.

Джерело: Facebook Маркіян Лопачак