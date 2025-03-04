Вся риторика Трампа про мир — як звернення до ґвалтованої дівчини, щоб вона розслабилася - Маркіян Лопачак
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Майор ЗСУ, боєць 45-ї ОАБр, Секретар Львівської міської ради про зупинку Трампом військової допомоги Україні:
За інформацією видання Bloomberg Трамп дав вказівку зупинити усю військову допомогу Україні.
В тому числі рішення стосується і зброї, яка уже перебуває в дорозі – на літаках, кораблях чи складах у Польщі.
Мабуть, ця новина і буде в основі звернення до Конгресу, яке так голосно анонсував президент Америки.
Ну що ж, як ми розуміємо, події в Овальному кабінеті мають продовження.
Без американських союзників нам буде не легко, але якщо нас у такий цинічний спосіб примушують до миру з агресором, то значить ми повинні лише посилювати свою боротьбу.
Бо це змушування не до миру, а до капітуляції.
Зброю забирають у нас, а не в окупантів.
Вся риторика Трампа про мир – звучить, як звернення до ґвалтованої дівчини, щоб вона розслабилася.
Зважаючи на події останніх днів на болотах, мабуть, виють від захоплення, бо беззахисна Україна – це те, про що вони марять. Тож мусимо робити усе, щоб зламати їхні плани.
Ще більше донатів на військо.
Більше єдності і взаємопідтримки.
Пам’ятаємо, що найтемніша ніч перед світанком.
Джерело: Facebook Маркіян Лопачак
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