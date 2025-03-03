Чому Зеленський не збирається вибачатися перед Трампом - ВВС

Зеленський після суперечки з Трампом та Венсом не виглядає пригніченим і продовжує відстоювати інтереси України

Президент України Володимир Зеленський не збирається вибачатися перед президентом США Дональдом Трампом та віце-президентом Джей Ді Венсом за суперечку, яка сталася між ними в Овальному кабінеті. Зеленський заявив, що він "нікого не ображав", а суперечка у Білому домі "не була позитивною для жодної зі сторін".

Про це повідомляє ВВС. Під час розмови з журналістами президент України намагався донести думку про те, що "наші свободи та цінності не продаються". Проте експерти наголошують, що Зеленському необхідно буде прийняти "нову реальність" і змиритися з нею, оскільки "без готовності до компромісу важко сподіватися на завершення цієї війни".

"Зеленський не має наміру вибачатися перед Трампом або висловлювати жаль з приводу того, що сталося в Овальному кабінеті, як того неодноразово вимагало оточення президента США. Навіть глава НАТО закликав Зеленського знайти спосіб перезавантажити відносини з американським лідером.

Однак у тоні Зеленського під час розмови не було нічого такого, що могло б говорити про його прагнення продемонструвати люб’язність… Він також сказав, що "нікого не ображав", а суперечка, яка вибухнула в Овальному кабінеті, не була позитивною для жодної зі сторін", — пише ВВС.

Президент України також наголосив, що він готовий виконати одну з вимог Дональда Трампа — підписати угоду про корисні копалини, яка надасть США доступу до деяких природних ресурсів України. Однак, на його думку, на даному етапі неправильно обговорювати відмову від захоплених Росією територій.

При цьому журналісти та експерти заявляють про те, що Володимиру Зеленському буде необхідно "змиритися з новою реальністю Вашингтона" та бути готовим піти на певні компроміси.

"Тому, якщо Зеленський хоче, щоб США "залишалися з нами, а не з росіянами", як він висловився у своєму інтерв'ю Fox News, йому доведеться змиритися з новою реальністю Вашингтона: позиція Америки щодо України радикально змінилася за часів Трампа та Венса, і навіть давні прихильники Зеленського кажуть, що чим швидше він це зрозуміє, тим краще буде для його країни", — пише POLITICO.

ВВС також підкреслює, що ні Зеленський, ні якийсь інший західний лідер поки не переконали Трампа зайняти етично чітку позицію.

"Навіть якщо це важко прийняти, все одно треба визнати, що без готовності до компромісу важко сподіватися на завершення цієї війни", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, під час зустрічі у Білому домі між президентом Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом виникла напружена суперечка щодо гарантій безпеки для України. До суперечки приєднався і віце-президент Джей Ді Венс.

Західні ЗМІ приходять до висновку, що скандал навмисне спровокував віце-президент США Джей Ді Венс.

Після інциденту низка американських сенаторів розкритикувала дії керівної верхівки Сполучених штатів. Крім того, у Нью-Йорку та інших містах США відбулися масові акції протесту на підтримку України та, зокрема, президента Зеленського. Також європейські лідери після цього здебільшого підтримали Зеленського.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський виступив на телеканалі Fox News у США та зробив низку важливих заяв. Зеленський і телеведучий Брет Байєр поговорили про скандал, що стався в Білому домі, угоду про корисні копалини, мирні плани Трампа та ще про багато інших речей.