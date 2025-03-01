Більше ніж президент? Скільки отримує в.о. мера Запоріжжя Харченко (фото)

Податків сплачує на понад 10 тисяч

Тимчасово виконуюча обов'язки мера Запоріжжя Регіна Харченко за січень 2025 року отримала понад 46 тисяч заробітної плати. До вирахування податків ця сума сягала 60 тисяч грн.

Цю інформацію було надано обласною державною адміністрацією у відповіді на запит "Телеграфа". У документі вказано, що за січень 2025 року Харченко нарахували 32 842 грн посадового окладу.

Загальна сума заробітної плати становила 60 326 грн, з яких вирахували податків на понад 13 тисяч грн. Зокрема: 10 858 податок, а 3016 грн військовий збір. Таким чином на руки в. о. голови Запоріжжя Регіна Харченко отримала 46 451 грн. У січні 2025 Харченко не отримувала гроші на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань.

Також у документі зазначено усі зарплати Харченко з моменту призначення на посаду у квітні 2024 року. За перший місяць роботи вона отримала майже 8 тисяч грн, далі суми поступово росли.

Найбільшу виплату вона отримала у серпні 2024 року, а саме 117 954 грн, з яких понад 75 тисяч виділили як допомогу на вирішення соціально-побутових питань.

Зазначимо, мінімальна зарплата в Україні наразі становить 8 тисяч гривень. Тобто за січень Харченко отримала майже 6 мінімалок.

Додамо, що у порівнянні з президентом України Володимиром Зеленським, Харченко отримує більшу зарплату. Адже у своїй декларації глава держави вказував, що за місяць його зарплата становить 28 тисяч гривень (без надбавок та премій), пише "Слово і діло". Тобто це майже вполовину менше ніж у в.о. голови Запоріжжя.

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