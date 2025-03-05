Підключився навіть ексрадник Трампа: Зеленського знову спробували принизити в США

ЄС має взяти відповідальність на себе за безпеку України

Угода про корисні копалини, яку не підписали у США 28 лютого — подарунок президенту та українському народу. А Володимир Зеленський — "злодій" і "панк".

Саме так його схарактеризував колишній радник Дональда Трампа Стів Беннон. В інтерв'ю Sky News Беннон також повідомив, що президент США повинен відмовитися від запланованої угоди з Україною щодо корисних копалин.

Європа має прокинутись

Колишній радник Трампа каже, що зусилля США щодо покращення відносин з Росією є "геніальним" кроком. А Велика Британія та Європа мають "прокинутися" і усвідомити, що їм не варто хвилюватися про вторгнення Росії в Європу, тому що у неї немає армії.

"Зближення Сполучених Штатів з Росією руйнує контроль Комуністичної партії Китаю… це геніальний хід", — сказав Беннон.

Трамп миротворець

Він додав, що ЄС "підтримає це" і наголосив, що пан Трамп "докладає всіх зусиль, щоб бути миротворцем".

Відповідаючи на питання про угоду з Україною щодо рідкісних мінералів, яка мала бути підписана 28 лютого, але була зірвана через суперечку в Овальному кабінеті, Беннон заявив: "Абсолютно ні. У Зеленського був шанс. Зеленський ненадійний. Він шахрай і панк. І він показав, яким він є панком в Овальному кабінеті".

Подарунок Зеленському та українському народу

Він припустив, що суперечка була викликана спробою Зеленського отримати гарантії безпеки від США, чого американська громадськість не сприйняла б. За його словами, США не потрібна угода про рідкісноземельні метали.

"Це був загальний подарунок йому та українському народу", — наголосив він.

ЄС має взяти відповідальність за безпеку України

Беннон також розкритикував європейські країни за недостатнє фінансування оборони та закликав ЄС взяти на себе відповідальність за безпеку України. Він назвав "нічим" зобов'язання Великої Британії витрачати 2,5% ВВП на оборону і заявив, що британська економіка "не може собі це дозволити".

Він додав, що "реальність" виникає в тому, що значна частина НАТО недостатньо торгує на оборону і десятиліттями "фальсифікувала" свою здатність протистояти Росії.

Суперечка Зеленського і Трампа — що відомо

У пʼятницю,28 лютого, президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб уперше зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом у Білому домі. Там Україна та США мали підписати угоду про корисні копалини .

Проте певної миті на зустрічі між Зеленським, Трампом й віцепрезидентом Джей Ді Венсом виникла суперечка щодо російсько-української війни .

Венс заявив, що війну між Росією та Україною потрібно врегулювати за допомогою дипломатії. У відповідь український президент заявив, що вже підписував угоду з Путіним у присутності президента Франції та канцлера Німеччини.

Зеленський також заявив, що в разі підписання поганої угоди між Росією і Україною Сполучені Штати "відчують це". Венс і Трамп обурилися й відповіли, що їм "буде чудово", а також додали, що Зеленський не має права нав’язувати свою думку.

Президент України достроково залишив Білий дім, а угоду про корисні копалини не підписали. Після цього Трамп написав, що Зеленський "не готовий до миру", але додав, що він "може повернутися", коли змінить свою думку.

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