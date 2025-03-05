Стало відомо, хто схиляв Зеленського до примирення з Трампом, - The Telegraph

Важливим завданням було переконати президента України відступити та перепросити

Військова допомога Великої Британії стала не тільки підтримкою у російсько-українській війні, але й у відносинах між США та Україною. Прем'єр-міністр Кір Стармер фактично став медіатором між нашою країною та Америкою, щоб налагодити відносини Зеленського з Трампом.

Про це пише The Telegraph. Видання пише, що Дональд Трамп нібито телефонував Кіру Стармеру 3 березня, аби повідомити про своє рішення припинити військову допомогу Україні. Там також йдеться, що розмова дала британському прем'єру фору для координації європейської відповіді.

Була і друга розмова — між посадовцями Білого дому, прем’єр-міністром та ще одним членом його кабінету — дала обом сторонам шанс обговорити наслідки рішення президента США після того, як воно стало публічним.

Плани на випадок надзвичайних ситуацій почали розробляти вже з того часу, як Стармер та його команда з Даунінг-стріт спостерігали за сваркою між обома президентами в Овальному кабінеті.

Видання пише, що суперечка між Трампом і Зеленським була не лише питанням фінансування та зброї — вона була особистою. Цей епізод став найбільшим випробуванням стратегії Стармера — бути одночасно найбільшим союзником України та послом Америки в Європі. Напруга стала ще більш відчутною, коли Венс прямо розкритикував Велику Британію, згадавши про миротворчу операцію "якоїсь випадкової країни, яка не воювала 30 чи 40 років". Натомість в Даунінг-стріт дотримуються стратегії уникати коментарів щодо кожного "випадкового пострілу" з Вашингтона. І вже через кілька годин Венсу довелося внести уточнення, написавши в X, що він не мав на увазі ні Великобританію, ні Францію у своїх коментарях.

"Стармер зосередився на трьох викликах. По-перше, він мав переконати Трампа, що угода все ще можлива — і швидко, поки реальні наслідки скорочення допомоги для України не стануть відчутними на місцях. По-друге, він мав залучити європейських союзників на свій бік, підтримуючи "коаліцію охочих". По-третє, він мав переконати Зеленського вибачитися, проявити скромність і повернутися до мирних переговорів у США. Кожен із цих пунктів був значним дипломатичним завданням, а їхня комбінація загнала сера Кіра в кімнату Даунінг-стріт на цілий день, коли він обмірковував, як їх реалізувати", — аналізує телеграм-канал In Factum.

Джерело в уряді повідомило, що британські посадовці весь вівторок перебували на зв’язку з США "на різних рівнях", намагаючись підготувати ґрунт для повернення Зеленського у гру. Натомість у Білому домі люди Трампа розійшлися в думках в тому, як їм треба взаємодіяти з Зеленським. Марко Рубіо, державний секретар, і Майк Волтц, радник із національної безпеки, наполягали на відновленні діалогу, тоді як прихильники MAGA Стів Віткофф і Піт Хегсет вважали, що президента України разом із ЄС слід залишити напризволяще.

Важливим завданням було переконати Зеленського відступити і перепросити. Генсек НАТО Марк Рютте також наголосив, що особисті стосунки українського лідера з Трампом мають покращитися, щоб був шанс на угоду.

Як пише медіа, 4 березня Стармер поговорив із Зеленським з метою донести до нього "жорстку правду". Він дав поради того, що має почути Трамп, перш ніж поновляться переговори.

Зеленський поступився, написавши відповідне повідомлення в Х. В повідомленні Зеленського вибачення без слова "вибачте" — це британські дипломати вважали необхідною, але недостатньою умовою для повернення Трампа за стіл переговорів. Натомість для Києва це був тактичний крок, щоб скасувати паузу у військовій допомозі від Вашингтона.

Хоча до цього в мережі писали, чому Зеленський не збирається вибачатися перед Трампом.

Суперечка Зеленського і Трампа

У пʼятницю,28 лютого, президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб уперше зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом у Білому домі. Там Україна та США мали підписати угоду про корисні копалини .

Проте певної миті на зустрічі між Зеленським, Трампом й віцепрезидентом Джей Ді Венсом виникла суперечка щодо російсько-української війни .

Венс заявив, що війну між Росією та Україною потрібно врегулювати за допомогою дипломатії. У відповідь український президент заявив, що вже підписував угоду з Путіним у присутності президента Франції та канцлера Німеччини.

Зеленський також заявив, що в разі підписання поганої угоди між Росією і Україною Сполучені Штати "відчують це". Венс і Трамп обурилися й відповіли, що їм "буде чудово", а також додали, що Зеленський не має права нав’язувати свою думку.

Президент України достроково залишив Білий дім, а угоду про корисні копалини не підписали. Після цього Трамп написав, що Зеленський "не готовий до миру", але додав, що він "може повернутися", коли змінить свою думку.

Раніше "Телеграф" писав, що друга Путіна хочуть позбавити права голосу в Європарламенті через Україну.