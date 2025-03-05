Візьмуть тільки найкращих: ГУР розповіло про перспективи служби студентам (відео)

Рекрутинг є одним із найперспективніших інструментів комплектування

Головне управління розвідки Міністерства оборони України запустило унікальний проект "ГУР’ток", який став першою в історії спеціалізованою кампанією з рекрутингу студентів до їхніх лав. Презентували ініціативу в одному із найбільших університетів країни під час проведення "Дня кар’єри".

Ця компанія спрямована на те, щоб розповісти молодим людям про перспективи служби в ГУР та мотивувати їх до побудови кар’єри у Силах оборони. Про це повідомили у прес-службі відомства.

У рамках проекту "ГУР’ток" команда рекрутингу ГУР МО України провела зустріч зі студентами та випускниками одного з вишів та розповіла всім зацікавленим про перспективи служби у ГУР.

Прямо на заході всі бажаючі могли заповнити анкету кандидата, перевірити свої знання завдяки тестуванню та отримати відповіді на питання про етапи відбору та особливості служби. Крім цього студенти могли приміряти справжнє бойове спорядження та зробити фото на згадку.

"Це надзвичайно корисний захід. Дружня, невимушена атмосфера дозволила у повній мірі донести молодим фахівцям можливості працевлаштування в ГУР МО України, відповісти на всі їхні запитання та мотивувати їх до побудови кар’єри в Силах оборони", — наголосив керівник Служби персоналу ГУР МО.

Цей захід став першим із низки вже запланованих івентів у рамках проекту "ГУР’ток", спрямованого на залучення до своїх лав молодих випускників цивільних вузів.

"Для тих, хто вже зараз готовий стати до строю, — можна заповнити анкету на сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України в розділі "Кар’єра" і очікувати зворотного зв’язку", — йдеться в повідомленні.

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