Чи є загроза наступу на Дніпро: у ГУР розповіли про плани Росії

Скібіцький повідомив про загрозу для Дніпропетровщини

Загроза наступу Росії на Дніпропетровську область залежить від подальшого розвитку ситуації на фронті та успішності операцій російських військ на інших напрямках.

Про це повідомив заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Скібіцького, можливість штурмових дій чи розширення атак на Дніпропетровську область напряму пов’язана з тим, чи зможе Росія досягти своїх цілей на інших ділянках фронту.

"По-перше, давайте виходити з того, чи виконає Російська Федерація завдання з виходу на кордони саме Дніпропетровської області. У разі успіху Росії, зростає загроза проведення будь-яких штурмових дій, розвідувальних дій, і до того ж це зменшує радіус бойового застосування артилерійських та реактивних систем залпового вогню противника для нанесення ударів по нашій інфраструктурі", – пояснив він.

Карта: Deepstate

Скібіцький також зазначив, що росіяни зосереджують свої зусилля на найважливіших для них напрямках, серед яких Покровськ, Торецьк, Часів Яр, а також Куп’янськ.

"Вони чітко для себе визначили найбільш критичні і найбільш актуальні напрямки ведення бойових дій. Насамперед це Покровський напрямок, Торецьк і Часів Яр для завершення всіх операцій, які вони спланували. Крім того — це Куп'янськ", – сказав він.

Карта: Deepstate

Крім того, за словами представника ГУР, Росія також розглядає можливість активізації бойових дій у Херсонській та Запорізькій областях.

Карта: Deepstate

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