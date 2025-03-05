Возьмут только самых лучших: ГУР рассказало о перспективах службы студентам (видео)

Рекрутинг является одним из наиболее перспективных инструментов комплектования

Главное управление разведки Министерства обороны Украины запустило уникальный проект "ГУР'ток", который стал первой в истории специализированной кампанией по рекрутингу студентов в их ряды. Презентовали инициативу в одном из крупнейших университетов страны во время проведения "Дня карьеры".

Данная компания направлена на то, чтобы рассказать молодым людям о перспективах службы в ГУР и мотивировать их к построению карьеры в Силах обороны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках проекта "ГУР'ток" команда рекрутинга ГУР МО Украины провела встречу со студентами и выпускниками одного из вузов и рассказала всем заинтересованным о перспективах службы в ГУР.

Прямо на мероприятии все желающие могли заполнить анкету кандидата, проверить свои знания благодаря тестированию и получить ответы на вопросы об этапах отбора и особенностях службы. Кроме этого студенты могли примерить настоящее боевое снаряжение и сделать фото на память.

"Это очень полезное мероприятие. Дружеская, непринужденная атмосфера позволила в полной мере донести молодым специалистам возможности трудоустройства в ГУР МО Украины, ответить на все их вопросы и мотивировать их к построению карьеры в Силах обороны", — подчеркнул руководитель Службы персонала ГУР МО Украины.

Данное мероприятие стало первым из ряда уже запланированных ивентов в рамках проекта "ГУР'ток", направленного на привлечение в свои ряды молодых выпускников гражданских вузов.

"Для тех, кто уже сейчас готов стать в строй, — можно заполнить анкету на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины в разделе "Карьера" и ожидать обратной связи", — говорится в сообщении.

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