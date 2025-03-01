Чи виключають з військового обліку чоловіків з хворобою сечового міхура

Визначає статус придатності військово-лікарська комісія

Отримати відстрочку або бути виключеними з військового обліку можуть чоловіки, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям. Закон визначає низку патологій, які унеможливлюють проходження військової служби, зокрема серйозні порушення функцій нирок, сечовидільної та репродуктивної систем.

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", рішення щодо придатності ухвалює військово-лікарська комісія (ВЛК). До переліку захворювань, які можуть стати підставою для звільнення від служби, входять:

ниркова недостатність IV-V стадії через гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок — нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії;

хвороби нирки, сечоводу, сечового міхура та уретри зі значними порушеннями функцій — обструктивна уропатія, гідронефроз, піонефроз, сечокам’яна хвороба (камені в нирках ) , кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші;

— обструктивна уропатія, гідронефроз, піонефроз, сечокам’яна хвороба (камені в нирках , кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші; хвороби чоловічих статевих органів зі значними порушеннями функцій — гіперплазія, аденома та міома простати, запальні та інші хвороби чоловічих статевих органів.

Це стосуються не лише чоловіків, а й військовозобов'язаних жінок, яких також можуть виключити з військового обліку за наявності серйозних захворювань органів малого таза, зокрема:

запальні хвороби органів малого таза зі значними порушеннями функцій — сальпінгіт, оофорит, запалення матки або шийки матки, хвороби бартолінової залози, інші запальні хвороби піхви та вульви;

незапальні хвороби жіночих статевих органів зі значними порушеннями функцій — ендометріоз, випадіння статевих органів, уретероцеле, грижа сечового міхура, свищі, незапальні хвороби яєчників, фаллопієвих труб та широкої зв’язки матки, кіста яєчника або жовтого тіла, гематосальпінкс, поліпи жіночих статевих органів, ерозія та дисплазія шийки матки тощо.

Як отримати відстрочку

Щоб бути звільненим від військової служби, недостатньо просто мати діагноз. Важливо підтвердити його відповідною медичною документацією та отримати офіційний висновок ВЛК. Саме рішення комісії визначає статус придатності до служби.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати чоловіка з псоріазом. Щоб підтвердити діагноз, потрібно пройти обстеження та зібрати медичні довідки.