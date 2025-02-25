"Євросоюз потрапив у глухий кут": Ердоган розповів, що його може "врятувати"

"Європа в глухому куті": Ердоган запропонував вихід із кризи

Президент Туреччини Реджеп Ердоган розкритикував сучасний стан Європейського Союзу та запропонував своє бачення виходу з кризи. Турецький лідер вважає, що Євросоюз опинився у "глухому куті", з якого його може вивести лише повноправне членство Туреччини.

"Тільки Туреччина, повноправне членство Туреччини може врятувати Європейський союз від глухого кута, у який він потрапив, – від економіки до оборони, від політики до міжнародної репутації", – заявив Ердоган. Його слова цитує інформагентство "Анадолу".

Турецький президент наголосив на послабленні позицій ліберальної демократії в європейських країнах. "Ліберальна демократія, яку колись представляли як ліки проти всіх проблем, сьогодні втратила колишню силу, колишню репутацію та вплив. Вона не в змозі прокласти курс для суспільства, надати політиці сенсу, вселити в людей надію й упевненість", – сказав він.

За словами Ердогана, у західних країнах, особливо в Європі, спостерігається зростання ультраправих рухів з антиіммігрантськими та ісламофобськими настроями. На його думку, це підтверджують результати недавніх виборів у європейських країнах.

"Політика, як і життя, не сприймає вакууму. Саме така ситуація склалася сьогодні на Заході. Як видно з нещодавніх виборів, ультраправі демагоги заповнюють вакуум у європейських демократіях", – зазначив президент Туреччини.

Варто нагадати, що Туреччина отримала статус кандидата на вступ до ЄС ще у 1999 році, а переговори про членство розпочалися 2005 року. Однак процес вступу загальмувався через критику з боку Європейського парламенту щодо стану демократії, верховенства права та дотримання основних прав у Туреччині.

У травні 2021 року Європарламент ухвалив резолюцію, де зазначив, що відносини між ЄС і Туреччиною "опинилися на історичному мінімумі". Євродепутати констатували віддалення Туреччини від цінностей і стандартів ЄС. Сам Ердоган після того заявив, що Туреччина більше не покладає надій на Євросоюз, біля дверей якого її змусили чекати 60 років.

Також раніше "Телеграф" писав, що Ердоган зробив "ідеальну" пропозицію щодо мирних переговорів України та Росії. Глава Туреччини наголосив, що його країна і надалі підтримуватиме повну територіальну цілісність України.