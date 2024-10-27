Українці розносять соцмережі через переведення годинників

Українці масово скаржаться на зміни

Перехід на зимовий час викликав масове невдоволення серед українців. У соціальних мережах громадяни активно висловлюють своє обурення щодо переведення годинників на годину назад. Головні скарги стосуються раннього настання темряви та порушення біологічних ритмів.

Користувачі соцмереж звертають увагу на проблему раннього настання темряви. "Вмикати світло доведеться вже о третій годині дня", — пишуть українці. Багато хто нарікає на необхідність повертатися з роботи в темряві.

"Це знущання над здоров'ям і природними біоритмами життя людей", — зазначають у коментарях. Батьки маленьких дітей скаржаться на порушення режиму сну — діти прокидаються на годину раніше за звичний час.

"Як було добре колись, коли ніхто не крутив годинник сюди-туди. Був один час, який підходив усім, особливо для села. Люди встигали впоратися з господарством і вчасно прийти на роботу", — діляться спогадами користувачі.

"Маю на годину довше працювати. Набрид цей дебілізм", — обурюються українці. Інші додають: "Йти на роботу в темряві і повертатися з роботи в темряві — яка тут економія?"

Серед коментарів трапляються й іронічні зауваження. "Перевели годинники на одну годину назад, а хотілося б років на 20", — жартують користувачі соцмереж.

Раніше "Телеграф" також розповідав, о котрій буде темніти в Україні після переведення годинника на зимовий час. У різних регіонах України темнішатиме по-різному.