Американська аерокосмічна компанія відключила Україні доступ до супутникових знімків

Це може бути наслідком заборони уряду США на надання розвідувальних даних

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies припинила надання Україні доступу до своїх комерційних супутникових знімків. Відключення можливо пов’язане із забороною уряду США на передачу розвідувальних даних.

Про це повідомили кілька користувачів сервісу, які на умовах анонімності підтвердили інформацію для видання "Мілітарний". За словами користувачів, адміністрація Maxar пояснила відключення "адміністративним запитом".

Це рішення може бути наслідком заборони уряду США на надання розвідувальних даних Україні. Тобто адміністрація президента Дональда Трампа через Державний департамент могла ввести заборону для американських компаній та комерційних сервісів на передачу супутникових даних Україні, пише "Мілітарний".

Українська кіберспільнота "Кіберборошно" також повідомила у Telegram про закриття доступу до супутникової розвідки, уточнивши, що йдеться саме про головний сервіс Maxar Technologies, який активно використовувався для аналізу військової ситуації.

Maxar Technologies була одним із ключових постачальників комерційних супутникових знімків для України, які допомагали відстежувати пересування російських військ, оцінювати результати ударів по важливих об’єктах на окупованих територіях та в самій Росії. Крім того, знімки компанії широко використовували міжнародні ЗМІ для аналізу та висвітлення війни.

Раніше "Телеграф" писав, що США припинили надавати розвіддані Україні, й це дуже велика проблема, адже 80% розвідданих надходило від союзників, переважно від Сполучених Штатів. Це особливо проблематично зараз, коли ЗСУ майже зупинили російське просування на Донеччині, а рішення США послабить їх.