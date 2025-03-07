Американская аэрокосмическая компания отключила Украине доступ к спутниковым снимкам

Это может быть последствием запрета правительства США на предоставление разведывательных данных

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies прекратила предоставление Украине доступа к своим коммерческим спутниковым снимкам. Отключение возможно связано с запретом правительства США на передачу разведывательных данных.

Об этом сообщили несколько пользователей сервиса, которые на условиях анонимности подтвердили информацию для издания "Милитарный". По словам пользователей, администрация Maxar объяснила отключение "административным запросом".

Это решение может быть следствием запрета правительства США на предоставление разведывательных данных Украине. То есть, администрация президента Дональда Трампа через Государственный департамент могла ввести запрет для американских компаний и коммерческих сервисов на передачу спутниковых данных Украине, пишет "Милитарный".

Украинское киберсообщество "Киберборошно" также сообщило в Telegram о закрытии доступа к спутниковой разведке, уточнив, что речь идет именно о главном сервисе Maxar Technologies, активно использовавшемся для анализа военной ситуации.

Maxar Technologies была одним из ключевых поставщиков коммерческих спутниковых снимков для Украины, которые помогали отслеживать передвижение российских войск, оценивать результаты ударов по важным объектам на оккупированных территориях и России. Кроме того, снимки компании широко использовали международные СМИ для анализа и освещения войны.

Ранее "Телеграф" писал, что США прекратили предоставлять разведданные Украине, и это очень большая проблема, ведь 80% разведданных поступало от союзников, преимущественно от Соединенных Штатов. Это особенно проблематично сейчас, когда ВСУ почти остановили российское продвижение в Донецкой области, а решение США ослабит их.