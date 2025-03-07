Росія оперативно скористалась відключенням систем раннього попередження про пуски ракет і вдарила по Україні, - журналіст BILD

Україна відбивала атаку фактично наосліп

Масована атака по Україні призвела до масштабних руйнувань цивільної інфраструктури. Це стало наслідком того, що адміністрація президента США України Дональда Трампа відключила системи раннього попередження про удари для України.

У цьому впевнений військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке. Журналіст написав у своєму твіттері: "Сьогодні ввечері Росія вперше скористалася навмисним відключенням систем раннього попередження США та навмисно розбомбила цивільну інфраструктуру по всій Україні. Факт залишається: адміністрація Трампа (пасивно) допомагає агресору знищити Україну".

Вранці 5 стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа вирішила відключити Україну від системи раннього попередження США про повітряні цілі, а також зупинила надання розвідданих ЗСУ. На наступний день, 6 березня, з’явилась інформація про те, що Росія, ймовірно, готується до масованого удару, споруджуючи свої бомбардувальники та кораблі ракетами.

У ніч на 7 березня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами та дронами по об’єктах критичної інфраструктури України. Основний акцент удару був спрямований на об’єкти газовидобувної промисловості. За даними Повітряних сил, було виявлено та супроводжено 261 засіб повітряного нападу противника: 67 ракет різних типів та 194 ударних безпілотників. З них було збито 34 ракети та 100 дронів. Крім того, до десяти ворожих ракет не досягли своїх цілей, а 86 безпілотників були локаційно втрачені.

Вибухи чули у багатьох містах України. В основному ціллю ворога були інфраструктурні об'єкти, а саме газотранспортна система. В Харкові росіяни влучили у багатоповерхівку, є поранені.

"Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу та оцінка пошкоджень. Група Нафтогаз вживає всіх необхідних заходів для відновлення роботи потужностей, що були атаковані ворогом. Ми робимо і будемо робити все можливе, щоб країна була з газом. Дякую всім працівникам Групи Нафтогаз, а також всім енергетикам країни за роботу у надважких умовах", — зазначав керівник групи Нафтогаз Роман Чумак.

Раніше "Телеграф" також писав, чи будуть відключення світла в Україні через масований ракетний удар. Ворог атакував енергетичну та газову інфраструктуру в різних регіонах України.