У Путіна тріумфують через паузу у допомозі Україні від США: що наговорив Пєсков

У Кремлі вже кажуть, що цим рішенням Штати нібито зроблять "найкращий внесок у справу миру"

Інформацію про зупинення військової допомоги Україні від США прокоментував речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він заявив, що такий крок від Штатів нібито може "спонукати Київ до мирного процесу".

Це та інші заяви Пєсков зробив під час брифінгу 4 березня, пишуть російські ЗМІ. Він також сказав, що досі США були "головним постачальником війни" в Україні.

Читайте докладніше про рішення Трампа у матеріалі "Телеграфа": "США призупинили допомогу Україні: усі деталі".

"Ми бачимо, що деякі європейські країни заявляють про те, що вони продовжать надавати всебічну допомогу (Україна, — Ред.). Тобто вони якось, напевно, намагатимуться компенсувати обсяги боєприпасів і всього іншого, що вибувають. Але, звичайно ж, найголовніший обсяг досі надходив зі Сполучених Штатів і каналами США", — додав Пєсков.

Крім того, він заявив, що нібито США зроблять "найкращий внесок у справу миру", якщо припинять спонсорувати Україну.

У Кремлі також вважають, що призупинення допомоги від США нібито може підштовхнути Україну до "мирного процесу".

"Безумовно, ще доведеться дізнатися деталі, але якщо це відповідає дійсності, то це рішення, яке справді може спонукати київський режим до мирного процесу", — заявив речник Путіна.

При цьому варто додати, що сама Росія продовжує обстрілювати Україну. У ніч проти 4 березня дрони атакували Одесу. Внаслідок атаки зазнала пошкоджень критична інфраструктура та житлові будинки. У кількох районах міста виникли пожежі, які оперативно загасили, попри повторну повітряну тривогу. Є травмовані.

Передісторія

Президент США Дональд Трамп після сварки з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі ухвалив рішення про зупинення військової допомоги Штатів України. Про це стало відомо 4 березня. Його рішення набуває чинності негайно і стосується зброї та боєприпасів на суму понад 1 мільярд доларів, рішення про передачу якої прийняла попередня адміністрація.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що західні експерти зробили свої прогнози щодо зупинення допомоги Україні від США і сказали, які наслідки матиме такий крок.