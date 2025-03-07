"Эмманюэль, спасибо!" Зеленский эмоционально прокомментировал массированную атаку России против Украины

Украина отразила массированную атаку РФ: что сказал Зеленский и кого поблагодарил.

В ночь на 7 марта Россия совершила одну из массированных атак по территории Украины, выпустив более 260 средств воздушного нападения, среди которых были крылатые и баллистические ракеты, а также ударные дроны. Благодаря слаженной работе украинского ПВО и помощи партнеров удалось отразить этот масштабный удар.

Президент Владимир Зеленский в своем обращении поблагодарил военных за профессиональное выполнение задач и особо отметил участие авиации, включая F-16 и французские "Миражи". По словам Зеленского, французские самолеты эффективно сбивали вражеские ракеты в украинском небе.

"Эмманюэль, спасибо!" — эмоционально обратился Президент к лидеру Франции Макрону, подчеркнув вклад Франции в защиту Украины.

Также Зеленский отметил эффективность мобильных огневых групп, подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и бойцов 160-й зенитной ракетной Одесской бригады, 208-й зенитной ракетной Херсонской бригады и 540-й зенитной ракетной Львовской бригады.

Глава государства подчеркнул, что украинские военные тщательно анализируют каждый российский удар, чтобы обнаружить слабые места и улучшить оборонные возможности. Министр обороны Рустем Умеров продолжает работу над привлечением новых пакетов помощи, где ключевым приоритетом остается противовоздушная оборона.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Дональд Трамп в гневе из-за последней атаки России против Украины. Он также заявил, что Америка рассматривает возможность введения масштабного пакета санкций против РФ, которые должны стать рычагом давления на Кремль.