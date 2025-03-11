Не согласен с заключением ВВК? Куда обращаться военному

Есть шесть месяцев, чтобы подать в суд

Решения военно-врачебных комиссий (ВВК) часто становятся поводом для споров. Многие военные могут столкнуться с ситуацией, когда медицинское заключение не соответствует их реальному состоянию здоровья или же комиссия допускает ошибки при установлении диагноза.

О порядке обжалования решений ВВК рассказала пресс-служба Министерства юстиции Украины. В ведомстве подчеркивают, что есть два основных способа обжалования – внесудебный и судебный.

В зависимости от ситуации и конкретных обстоятельств военнослужащий может выбрать один из вариантов или воспользоваться обоими последовательно.

Внесудебный порядок предусматривает подачу заявления о пересмотре постановления ВВК с добавлением всех необходимых документов, выданных комиссией. В заявлении следует четко изложить основания для обжалования, например ошибки в установлении причинной связи заболевания или несоответствие медицинских выводов фактическому состоянию здоровья.

Судебный порядок предусматривает подачу административного иска в суде.

Куда подавать жалобу

В Минюсте пояснили, что жалобы на решение районных или городских ВВК следует подавать в соответствующие областные ВВК или Киевский городской ТЦК и СП.

Постановления областных ВВК или Киевского городского ТЦК и СП можно обжаловать в штатных ВВК или Центральной военно-врачебной комиссии (ЦВВК). А решения региональных комиссий или ЦВВК могут быть обжалованы в судебном порядке.

Сроки обжалования

Если военнослужащий воспользовался внесудебным порядком и получил ответ от высшей инстанции ВВК, срок судебного обжалования составляет три месяца со дня получения решения.

Если же внесудебный порядок не применялся, срок на судебное обжалование составляет шесть месяцев со дня, когда человек узнал о нарушении своих прав.

Какие документы нужны

Для медицинского осмотра на ВВК необходимо предоставить:

направление на осмотр;

медицинскую книгу;

военный билет или иное удостоверение личности;

фотографию 3х4 см без головного убора (для амбулаторного осмотра);

служебную и медицинскую характеристики.

При травмах или ранениях необходимо также предоставить справку об обстоятельствах их получения или должным образом заверенную копию.

Действие заключения ВВК

Решение ВЛК о степени пригодности военнослужащего к военной службе действительно в течение 12 месяцев с момента осмотра. Если военнослужащий признан непригодным к службе с возможностью пересмотра через 6-12 месяцев, такое постановление должно быть реализовано немедленно.

Ранее "Телеграф" писал, что в ноябре этого года в Украине планируют ввести анонимные ВВК. Как изменятся медицинские комиссии для военнообязанных.