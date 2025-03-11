За рік не отримав ані копійки? Скільки заробляє очільник Кіровоградської ОВА

Жодної матеріальної допомоги протягом минулого року чиновнику не призначали

Андрій Райкович, голова Кіровоградської ОДА (ОВА) у січні 2025 року після стягнення податків отримав 76 187 гривень заробітної плати. За минулий рік його зарплата склала 867 575 гривень.

Таку інформацію на запит "Телеграфа" надали у Кіровоградській ОДА (ОВА). Розмір посадового окладу Райковича у січні склав 98 945 гривень, з нього утримуються податки та збори, тому сума, яку він фактично отримав, менша. Відповідно за рік йому було нараховано 1 084 404 гривні. Допомоги на вирішення соціально-побутових питань чи на оздоровлення у 2024 році Райковичу не призначали.

Й навіть свою зарплату чиновник не отримував. Він ухвалив рішення повністю перераховувати свою заробітну плату на ЗСУ.

"Одночасно повідомляємо, що начальнику обласної військової адміністрації заробітна плата нараховувалася, але не виплачувалася за вказаний період, так як відповідно до його заяви вона повністю перераховувалася на потреби Збройних сил України через розрахунковий рахунок Міністерства оборони України", — йдеться у відповіді на запит.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки отримує Віталій Кім — начальник Миколаївської ОВА. Його зарплата зросла.