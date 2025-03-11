За год не получил ни копейки? Сколько зарабатывает руководитель Кировоградской ОВА

Никакой материальной помощи в течение прошлого года чиновнику не назначали

Андрей Райкович, председатель Кировоградской ОГА (ОВА) в январе 2025 года после взыскания налогов получил 76 187 гривен заработной платы. За прошлый год его зарплата составила 867 575 гривен.

Такую информацию по запросу "Телеграфа" предоставили в Кировоградской ОГА (ОВА). Размер должностного оклада Райковича в январе составил 98 945 гривен, с него удерживаются налоги и сборы, поэтому сумма, которую он фактически получил, меньше. Соответственно, за год ему было начислено 1 084 404 гривны. Помощи на решение социально-бытовых вопросов или на оздоровление в 2024 году Райковичу не назначали.

И даже свою зарплату чиновник не получал. Он принял решение полностью перечислять свою заработную плату на ВСУ.

"Одновременно сообщаем, что начальнику областной военной администрации заработная плата начислялась, но не выплачивалась за указанный период, так как согласно его заявлению она полностью перечислялась на нужды Вооруженных сил Украины через расчетный счет Министерства обороны Украины", — говорится в ответе на запрос.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько получает Виталий Ким – начальник Николаевской ОВА. Его зарплата выросла.