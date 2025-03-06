Дії Трампа щодо України викликають серед американців невдоволення: що кажуть опитування

43% американців вважають, що Трамп симпатизує Росії, або діє в інтересах Кремля

Дії нового президента США Трампа щодо України, схоже, викликають у більшості американців невдоволення та відразу. Понад 45% американців категорично не схвалюють те, що він робить, тоді як підтримують Трампа в той чи інший спосіб ледве 40% громадян США.

Про це повідомило видання The Washington Post, яке проаналізувало дані опитування Economist-YouGov. Зазначається, що заяви Трампа про те, що він робить внесок у завершення війни в Україні, сприймає не дуже велика частина американців.

Зокрема тільки 21% респондентів заявив про повне схвалення дій Трампа. 36% американців заявили про категоричне несхвалення методів нового президента США. При цьому навіть серед його виборців-республіканців тільки 43% підтримують його політику щодо України.

Також, судячи з результатів опитування, 43% американців вважають, що Трамп симпатизує Росії, або діє в інтересах Кремля. Тільки 10% опитаних вважають, що Трамп залишається союзником України. 56% респондентів висловили категоричну підтримку Україні, водночас тільки 3% симпатизують російському режиму.

Майже такий же скепсис викликають окремі пропозиції Трампа щодо завершення війни в Україні. Зокрема, понад 50% вважають, що неправильно пов'язувати військову допомогу Україні з отриманням частки її природних ресурсів. Щобільше, політика Трампа, схоже призвела до зворотнього результату: попри усі намагання нової адміністрації США заявити, що війна в Україні, мовляв, не американська проблема, мешканці США так не вважають. Станом на початок березня 37% американців вважають, що війна в Україні не є справою США, тоді як наприкінці січня цей показник складав 48%.

Нагадаємо, Дональд Трамп зупинив усю військову допомогу Україні. Як стало відомо 4 березня, його рішення набуває чинності негайно і стосується зброї та боєприпасів на суму понад 1 мільярд доларів, рішення про передачу якої прийняла попередня адміністрація. Також раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп може покарати ЄС за підтримку України. Такі дії можуть бути наслідком домовленостей із Кремлем.

Сполучені Штати фактично грають на боці Росії, країни-агресора, призупинивши обмін розвідувальною інформацією з Україною. Дії Вашингтона дозволять російським окупантам посилити атаки безпілотниками та ракетами по українському тилу, що вплине на життя цивільного населення та розвиток української оборонно-промислової бази.