На аукционе продают один из первых компьютеров, созданных в Украине: как он выглядит и сколько стоит

Это настоящая находка для любителей старой техники

На сайте для коллекционеров Violity появился весьма интересный лот. Там продается компьютер, сделанный в Украине аж в 1993 году.

Речь об учебно-игровом компьютере "Олимпик С". По словам автора, он не пользовался им, а поэтому состояние, несмотря на время, у него идеальное.

"Полностью комплектный, с документами и оригинальной коробкой", — добавляет продавец.

Для справки: "Олимпик С" является клоном британского компьютера ZX Spectrum. Отечественный компьютер собирался на заводе "Олимп" в 90-х годах. Оригинальный ZX Spectrum представлял из себя 8-разрядный домашний компьютер ,созданный компанией "Sinclair Research Ltd". Он был одним из самых популярных компьютеров в Европе, а его многочисленные клоны в начале 1990-х получили широкое распространение на территории бывшего СССР.

Дисплеем для этих компьютеров являлся обычный телевизор, к которому компьютер подключался через антенное гнездо. Графика была черно-белой, а постоянной памятью служил бытовой кассетный магнитофон. Задумывался для обучения работы. Можно было играть в игры.

За все это продавец просит 4500 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине продают набор духов "Привет с юга" со времен Советского Союза. По словам продавца этого товара, парфюм находится в отличном состоянии. В набор входит два флакона духов, помада и пудра.

Также "Телеграф" ранее писал о продаже игрушечного зайца прямиком из СССР. Несмотря на время он сохранился почти в идеальном состоянии, даже с этикетками. Ценители старины могут приобрести его на аукционе.