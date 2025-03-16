Витягли з магазину під нестямні крики: у ТЦК Львова пояснили резонансне відео з військовими

Інцидент стався близько 21:00 на проспекті Чорновола

У суботу, 15 березня, у мережі з'явилося відео, на якому чоловіка у Львові силою заштовхали в машину люди у формі. Пізніше стало відомо, що він порушував військовий облік та напав на військовослужбовця.

Відповідне відео було опубліковано в одному з пабліків. Там повідомили, що нібито чоловіка вивели через чорний хід супермаркету "Ашан" на проспекті Черновола.

На кадрах чутно, як чоловік голосно кричить. В той самий час його ведуть до суду, саджають туди та увозять. Очевидці події намагалися зупинити бус, але зробити цього не вдалося.

Увага! У відео є нецензурна лексика.

Як прокоментували у ТЦК

У Львівському обласному ТЦК та СП розповіли, що у той день група оповіщення Шевченківського РТЦК та СП, у межах службових обов’язків, проводила оповіщення військовозобов’язаних громадян.

"Близько 21:00, на проспекті Чорновола, один із чоловіків зустрів військовослужбовців образами й кулаками. Після з’ясування, що громадянин є порушником військового обліку, він вдарив одного з військовослужбовців і намагався втекти", — кажуть у ТЦК.

Повідомляється, що після проходження ВЛК чоловік був визнаний придатним до військової служби.

Нагадаємо, що в разі відмови від повістки без законних підстав правоохоронці можуть притягнути як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Полтавщині двоє чоловіків в один день скалічили себе, щоб не потрапити на війну.