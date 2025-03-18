Його пісню співала Алла Пугачова: куди зник півфіналіст "Україна має талант" Олександр Кварта

Виконавець продовжує виступати в Україні

Олександр Кварта – популярний український співак, який брав участь у програмах "Караоке на майдані" та "Україна має талант". Раніше виконавець періодично з'являвся на телебаченні й радіо, але останнім часом він зник з радарів, як і Альона Вінницька.

"Телеграф" розкаже про кар'єру співака, і чим він займається зараз.

Що відомо про Олександра Кварту

Майбутній співак народився в Охтирці Сумської області. Він навчався у музичній школі, займався балетом та входив у драматичний гурток. Освіту співак здобув у Лебединському педучилищі та у Харківському педуніверситеті.

Олександр Кварта почав співати під час студентства, фото з мережі

Саме під час студентства Кварта почав займатися музикою. Тоді з'явилися перші треки Олександра, які він виконував в університеті та загалом у Харкові. Протягом 4 років Кварта працював вчителем, але згодом вирішив, що хоче реалізовуватися у творчості.

Уперше Кварту почула вся країна у телешоу "Караоке на майдані". Тоді виконавцю не вийшло потрапити до фіналу.

Кварта в "Караоке на майдані"

Згодом Олександр взяв участь у проєкті "Україна має талант", де отримав три "так". Співаку вдалося дійти до півфіналу, а також отримати всеукраїнську популярність. Особливо він запам'ятався треком "Сеньорита, я влюблён!".

Кварта в "Україна має талант"

У 2011 році Кварта брав участь у Нацвідборі на Євробачення, однак не переміг. Певний час Олександр жив у Росії та навчався там у Московському університеті культури та мистецтв.

Також з'ясувалось, що у 1997 році Кварта створив пісню "По дорозі до сонця". З цим треком він виступав на конкурсі Алли Пугачової – "Радіо Алла". Через 13 років Олександр дізнався, що співачка виступала з його композицією на одному з концертів. Тоді Кварта зателефонував до агента артистки та вони уклали угоду, за якою артисту виплатили кілька тисяч доларів.

Де зараз Олександра Кварта

На початку повномасштабної війни Росії проти України співак разом із сім’єю був у Харкові. Він не міг повірити, що країна-агресорка почне великий наступ. Згодом Кварта перебрався з рідними в Івано-Франківськ. Він також переклав українською свій трек "Сеньорита, я влюблен".

Олександр Кварта - "Сеньйорито, Вас люблю"

У 2025 році Олександр виступав у складі українського гурту Badstreet boys з піснею Eurosong. Це відбулося під час Національного відбору на Євробачення.

Кварта у складі українського гурту Badstreet boys

Зараз Кварта продовжує давати концерти по всій Україні, на яких збирає кошти на ЗСУ. Він виконує власні та українські народні пісні, які супроводжує характерними запальними танцями.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз солістка гурту "Аква Віта" Ірина Філатова. Колектив брав учась у фестивалі "Червона рута".