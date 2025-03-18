Мінкульт забронював від мобілізації два музичні гурти: про кого йдеться

Цей статус отримали багато телеканалів, підприємств, театрів та організацій

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (Мінкульт) надало двом популярним групам статус критично важливих для країни, тим самим "забронювавши" їх від мобілізації. У цьому списку опинився "Бумбокс" та "Без обмежень".

Згідно з наказом, як повідомляє "Інтерфакс-Україна", ці дві музичні гурти відповідають критеріям підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки країни у воєнний період. Зокрема, вони важливі для забезпечення потреб української армії.

Цей статус дає змогу забронювати співробітників критично важливих стратегічних підприємств від мобілізації. Нові критерії, за якими здійснюється визначення таких установ та організацій, було затверджено Мінкультом минулого місяця.

Зазначимо, що група "Бумбокс" знаходиться зараз за кордоном із "Дронотуром". Музиканти збирають гроші на концертах для Благодійного фонду Андрія Хлівнюка, які будуть спрямовані на закупівлю БПЛА для українських військовослужбовців, а також на генератори, засоби зв’язку та інші речі для нашої армії.

Мінкульт забронював від мобілізації групу "Бумбокс"

Що стосується групи "Без обмежень", то вчора, 17 березня, вона оголосила North America Tour і в жовтні 2025 року вирушить у тур містами США та Канади. Зароблені від концертів кошти музиканти спрямують на закупівлю FPV-дронів для ЗСУ. Наразі гурт гастролює українськими містами з благодійними виступами.

Мінкульт забронював від мобілізації групу "Без обмежень"

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