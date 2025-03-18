Перед переговорами Путіна та Трампа військовий літак США зробив ризикований маневр: такого ще небувало

Літак зробив коло прямо біля Криму

Переговори Володимира Путіна та Дональда Трампа відбудуться 18 березня. На тлі цього американський літак-розвідник наблизився до тимчасово окупованого Криму ближче, ніж будь-коли.

Про це повідомляє моніторингова група "Кримський вітер", посилаючись на дані Flightradar. Йдеться про стратегічний літак-розвідник Boeing RC-135W Rivet Joint ВПС США з позивним JAKE17.

Він почав політ над Чорним морем близько 12:30 за Києвом, злетівши з авіабази НАТО Мілденхолл у Великій Британії, а станом на 15:00 пролітав всього за 90 кілометрів від півострова.

"У день переговорів Трампа і Путіна стратегічний американський літак-розвідник наблизився до півострова ближче, ніж будь-коли", — зазначають аналітики.

Для довідки: Boeing RC-135 – сімейство великих розвідувальних літаків, побудованих компанією Boeing і модифікованих рядом компаній, включаючи General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, L3Harris Technologies і використовуваних ВПС США та Королівськими ВПС Великої Британії для підтримки споживачів розвідувальної інформації на театрі військових дій та на національному рівні з можливостями збору, аналізу та розповсюдження інформації на місці подій у режимі, близькому до реального часу. Екіпаж складається з екіпажу кабіни (2 пілоти, 2 штурмани), офіцерів радіоелектронної боротьби, операторів розвідки та персоналу з обслуговування бортових систем – лише від 21 до 27 осіб.

RC-135W Rivet Joint має довжину 41,5 м, розмах крил 40 м, максимальну швидкість польоту 933 км/год, дальність польоту 5552 км.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що останніми днями рідкісні російські літаки-розвідники ДРЛО А-50, які називають "літаючими радарами" і "провісниками війни", майже постійно перебувають у повітрі.