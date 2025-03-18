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Перед переговорами Путіна та Трампа військовий літак США зробив ризикований маневр: такого ще небувало

Автор
Денис Подставной
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У День переговорів Путіна та Трампа розвідник США підлетів близько до Криму
У День переговорів Путіна та Трампа розвідник США підлетів близько до Криму

Літак зробив коло прямо біля Криму

Переговори Володимира Путіна та Дональда Трампа відбудуться 18 березня. На тлі цього американський літак-розвідник наблизився до тимчасово окупованого Криму ближче, ніж будь-коли.

Про це повідомляє моніторингова група "Кримський вітер", посилаючись на дані Flightradar. Йдеться про стратегічний літак-розвідник Boeing RC-135W Rivet Joint ВПС США з позивним JAKE17.

Він почав політ над Чорним морем близько 12:30 за Києвом, злетівши з авіабази НАТО Мілденхолл у Великій Британії, а станом на 15:00 пролітав всього за 90 кілометрів від півострова.

"У день переговорів Трампа і Путіна стратегічний американський літак-розвідник наблизився до півострова ближче, ніж будь-коли", — зазначають аналітики.

Для довідки: Boeing RC-135 – сімейство великих розвідувальних літаків, побудованих компанією Boeing і модифікованих рядом компаній, включаючи General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, L3Harris Technologies і використовуваних ВПС США та Королівськими ВПС Великої Британії для підтримки споживачів розвідувальної інформації на театрі військових дій та на національному рівні з можливостями збору, аналізу та розповсюдження інформації на місці подій у режимі, близькому до реального часу. Екіпаж складається з екіпажу кабіни (2 пілоти, 2 штурмани), офіцерів радіоелектронної боротьби, операторів розвідки та персоналу з обслуговування бортових систем – лише від 21 до 27 осіб.

RC-135W Rivet Joint має довжину 41,5 м, розмах крил 40 м, максимальну швидкість польоту 933 км/год, дальність польоту 5552 км.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що останніми днями рідкісні російські літаки-розвідники ДРЛО А-50, які називають "літаючими радарами" і "провісниками війни", майже постійно перебувають у повітрі.

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#США #Літак #Володимир Путін #Розвідка #Дональд Трамп #RC-135W Rivet Joint