Пасажирські літаки було "помічено" біля фронту в Україні? Що відомо про загадкові польоти

Аномалія могла бути збоєм?

Пасажирські літаки над Україною продовжують фіксувати радари. Водночас повітряний простір з початку повномасштабної війни залишається закритим. Чергову аномалію засікли прямо біля лінії фронту.

Про це свідчать дані Flightradar. Згідно з ними, йдеться про одразу два пасажирські літаки. Вони нібито пролетіли неподалік лінії зіткнення над Донбасом

Один із них належить російській авіакомпанії Аерофлот. 5 березня Airbus A320-214 з номером SU1365 летів зі Ставрополя до Москви, проте під час польоту його фіксували у Донецькій та Луганській областях. Відповідно до історії польоту на сайті, літальний апарат нібито зробив гак над Україною, а потім вилетів із неї та продовжив летіти до свого пункту призначення.

Другий борт належить компанії з ОАЕ Flydubai. Boeing 737 MAX 8 з номером FZ1349 летів із Дубая до Мінська, але також, як і російський борт, нібито залетів на територію України.

Що це було?

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення повітряний простір над Україною залишається закритим. При цьому моніторингові сервіси вже неодноразово фіксували пасажирські літаки над різними українськими містами.

Причин цього може бути кілька: передача спотворених даних про місцезнаходження літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблеми обробки даних у сервісі Flightradar.

Як розповідав "Телеграф", раніше над Україною помітили два пасажирські літаки з Білорусі.