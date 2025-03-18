Червонокнижний родич хом’яка опинився на межі зникнення в Карпатах

Цей унікальний вид, що адаптувався до життя в суворих альпійських умовах, відіграє важливу роль в екосистемі гірських масивів

Полівка снігова, також відома як снігурка альпійська (Chionomys nivalis), є унікальним видом гризунів, що мешкає у високогірних районах Європи та Азії. Цей вид, занесений до Червоної книги України, є важливим елементом екосистеми Карпат, де він виконує роль як споживача рослинності, так і їжі для багатьох хижаків.

Снігову полівку можна зустріти в гірських районах від південно-західної Європи до Близького Сходу та Ірану. В Україні ареал цього виду фрагментований і представлений кількома ділянками на Чорногорі та Ґорґанах. Полівки снігові віддають перевагу альпійським лукам, скелястим схилам та високогірним лісам, де можуть знайти достатньо їжі та укриттів.

Опис та особливості

Снігова полівка — відносно великий гризун, довжина тіла якого сягає 120-160 мм. Вона має характерне сіре забарвлення з буруватим відтінком, що дозволяє їй зливатися з навколишнім середовищем. Довгий хвіст (до 70 мм) і великі вуха (16-19 мм) допомагають їй адаптуватися до умов життя в горах.

Ці гризуни мають добре розвинуті передні зуби, які дозволяють їм ефективно справлятися з жорсткою рослинністю. Довгі вібриси допомагають орієнтуватися в темряві, що є особливо важливим для їхнього нічного способу життя.

Спосіб життя та харчування

Ці гризуни є травоїдними і харчуються зеленими частинами трав'янистих рослин, чагарників та ягодами. Зокрема, їх раціон складається з різних видів трав, кореневищ, листя та насіння. Полівки снігові ведуть норний спосіб життя з цілорічною сутінково-нічною активністю. Вони створюють складні системи нір, які забезпечують захист від хижаків і суворих погодних умов.

Статева зрілість настає на другий рік життя, а самки приносять 1-2 виводки на рік, по 3-5 малят у кожному. Молоді полівки залишаються з матір'ю до досягнення статевої зрілості, що сприяє їхньому виживанню у складних умовах гірського середовища.

Охорона

Полівка снігова занесена до Червоної книги України як вид, що потребує охорони. Основними загрозами для її існування є руйнування природного середовища через людську діяльність, зміни клімату та конкуренція з іншими видами. Збереження її популяції вимагає захисту місць її проживання у високогірних районах Карпат.

Для охорони цього виду важливо проводити моніторинг його чисельності та стану середовища існування. Також необхідно впроваджувати природоохоронні заходи на територіях, де мешкає полівка снігова.

Цікаві факти

Снігова полівка чудово адаптована до життя у суворих альпійських умовах завдяки своєму густому хутру та підшкірному жиру.

Як травоїдний вид, полівка снігова сприяє підтримці балансу в екосистемах гірських районів, контролюючи ріст рослинності.

Цей вид є важливим елементом харчового ланцюга: його полюють такі хижаки, як сови, лисиці та інші м'ясоїдні тварини.

Полівка снігова — це не просто ще один вид гризунів; це символ незайманої природи українських Карпат і важливий компонент їхньої екосистеми. Її охорона є пріоритетом для збереження біологічного різноманіття регіону.

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