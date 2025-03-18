Червонокнижний родич хом’яка опинився на межі зникнення в Карпатах
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Цей унікальний вид, що адаптувався до життя в суворих альпійських умовах, відіграє важливу роль в екосистемі гірських масивів
Полівка снігова, також відома як снігурка альпійська (Chionomys nivalis), є унікальним видом гризунів, що мешкає у високогірних районах Європи та Азії. Цей вид, занесений до Червоної книги України, є важливим елементом екосистеми Карпат, де він виконує роль як споживача рослинності, так і їжі для багатьох хижаків.
Снігову полівку можна зустріти в гірських районах від південно-західної Європи до Близького Сходу та Ірану. В Україні ареал цього виду фрагментований і представлений кількома ділянками на Чорногорі та Ґорґанах. Полівки снігові віддають перевагу альпійським лукам, скелястим схилам та високогірним лісам, де можуть знайти достатньо їжі та укриттів.
Опис та особливості
Снігова полівка — відносно великий гризун, довжина тіла якого сягає 120-160 мм. Вона має характерне сіре забарвлення з буруватим відтінком, що дозволяє їй зливатися з навколишнім середовищем. Довгий хвіст (до 70 мм) і великі вуха (16-19 мм) допомагають їй адаптуватися до умов життя в горах.
Ці гризуни мають добре розвинуті передні зуби, які дозволяють їм ефективно справлятися з жорсткою рослинністю. Довгі вібриси допомагають орієнтуватися в темряві, що є особливо важливим для їхнього нічного способу життя.
Спосіб життя та харчування
Ці гризуни є травоїдними і харчуються зеленими частинами трав'янистих рослин, чагарників та ягодами. Зокрема, їх раціон складається з різних видів трав, кореневищ, листя та насіння. Полівки снігові ведуть норний спосіб життя з цілорічною сутінково-нічною активністю. Вони створюють складні системи нір, які забезпечують захист від хижаків і суворих погодних умов.
Статева зрілість настає на другий рік життя, а самки приносять 1-2 виводки на рік, по 3-5 малят у кожному. Молоді полівки залишаються з матір'ю до досягнення статевої зрілості, що сприяє їхньому виживанню у складних умовах гірського середовища.
Охорона
Полівка снігова занесена до Червоної книги України як вид, що потребує охорони. Основними загрозами для її існування є руйнування природного середовища через людську діяльність, зміни клімату та конкуренція з іншими видами. Збереження її популяції вимагає захисту місць її проживання у високогірних районах Карпат.
Для охорони цього виду важливо проводити моніторинг його чисельності та стану середовища існування. Також необхідно впроваджувати природоохоронні заходи на територіях, де мешкає полівка снігова.
Цікаві факти
- Снігова полівка чудово адаптована до життя у суворих альпійських умовах завдяки своєму густому хутру та підшкірному жиру.
- Як травоїдний вид, полівка снігова сприяє підтримці балансу в екосистемах гірських районів, контролюючи ріст рослинності.
- Цей вид є важливим елементом харчового ланцюга: його полюють такі хижаки, як сови, лисиці та інші м'ясоїдні тварини.
Полівка снігова — це не просто ще один вид гризунів; це символ незайманої природи українських Карпат і важливий компонент їхньої екосистеми. Її охорона є пріоритетом для збереження біологічного різноманіття регіону.
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