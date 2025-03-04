Два шлюби і обидва чоловіки пов'язані з КДБ: що відомо про особисте життя соратниці Януковчиа Герман

Перший шлюб майбутньої народної депутатки був укладений, щоб вийти зі скрути

Одна із найбільш суперечливих постатей української політики Анна Герман, яка втратила двох синів, увійшла в історію як соратниця Віктора Януковича. ЇЇ кар’єра часто викликала запитання, а особисте життя, яке залишалося в тіні, завжди було у секреті. Чоловік проросійської народної депутатки — дипломат із сумнівною репутацією та колишній співробітник КДБ, за інформацією польських ЗМІ.

У шлюбі народна депутатка була двічі у шлюбі, один із яких був для неї лише нагодою вийти зі скрути. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про особисте життя Анни Герман.

Що відомо про першого чоловіка Анни Герман

Перший чоловік майбутньої нардепки — Володимир Коровіцин, син високопосадовця КДБ. Цей союз, за словами самої Герман, був студентським шлюбом, укладеним для подолання життєвих труднощів. Тоді вона мала на меті лише вийти зі скрути. У 1979 році народився їхній син Микола, який згодом взяв прізвище вітчима.

Що відомо про другого чоловіка Анни Герман

Другий чоловік — Сергій Герман, дипломат, журналіст і письменник. Він народився 29 серпня 1952 року у Львові. Його батько працював директором Львівського оперного театру, а пізніше очолював клуб радянсько-польської дружби в Гданську. Сергій Герман обіймав посади першого секретаря та радника посольства України в Польщі, а також радника посольства в Грузії. У 2005 році він працював у компанії "Нафтогаз України", а пізніше став одним із керівників департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ.

У 2011 році з’явилася інформація, що Сергій Герман був агентом КДБ. Про це писало видання LB.ua з посиланням на польську газету "Жечпосполита". Повідомлялося, що працюючи консулом СРСР у місті Гданськ, він міг бути агентом КДБ під псевдонімом Андрій. Хоча сама Герман цю інформацію заперечувала.

На жаль, обидва сини Анни Герман трагічно загинули. Молодший, Роман, у 2009 році в автокатастрофі у віці 17 років, а старший, Микола, у 2015 році від інфаркту у 36-річному віці.

Сергій Герман останніми роками не з'являється в публічному просторі, тому інформація про його теперішнє місцеперебування та діяльність відсутня. Відомо, що у 2011 році він презентував у Львові власну книгу "BMX: повість про велосипед без сідла".

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