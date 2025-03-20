Украину накрывает грязное облако из Европы: когда и где ухудшится качество воздуха (карта)

На атмосферу влияет и погода

Качество воздуха в Украине скоро ухудшится. На страну надвигается облако загрязненного воздуха со стороны Европы.

Об этом свидетельствуют данные погодного радара Ventusky. Согласно им, нездоровый воздух начнет заходить в Украину уже с 20 марта.

Загрязнение продержится в течение нескольких дней. В это время, как утверждается, в некоторых областях воздух будет нездоровый. Самая плохая ситуация прогнозируется на Житомирщине, где воздух будет очень нездоровым — до 579 единиц (РМ2.5).

Частицы РМ2.5 – это микроскопические загрязнители, которые образуются вследствие промышленных выбросов, работы транспорта и сжигания топлива. На уровень загрязнения оказывают влияние и погодные условия. Дождь может уменьшить количество пыли в воздухе, а ветер – разогнать его.

Загрязненный воздух будет поступать с запада. Постепенно он распространится вглубь Украины, такая ситуация удержится 20-22 марта, уже 23 числа воздух станет гораздо чище.

20 марта

21 марта

22 марта

23 марта

Как сообщал "Телеграф", 20 марта в Украине начнется постепенное потепление. Сначала он придет в западные и северные области, а к концу недели охватит всю страну.