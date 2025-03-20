Оштрафуют ли, если у вас нет военного билета

Все зависит от вида нарушение

Военно-учетный документ должны иметь при себе все военнообязанные граждане. Это может быть военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Отсутствие такого документа может привести к значительным штрафам и другим правовым последствиям. Согласно Закону Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации, все мужчины от 18 до 60 лет обязаны носить с собой военно-учетный документ, пишут Факты ICTV.

Также эта обязанность распространяется на женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, которые пригодные по состоянию здоровья. Документ должен быть предъявлен по требованию уполномоченных лиц, среди которых:

представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);

пограничники;

правоохранители.

Какой штраф предусмотрен в 2025 году

Отсутствие военного билета или отказ его предъявить расценивается как нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенное в особый период.

Ответственность за такое нарушение предусмотрена частью 2 статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Штраф за отсутствие военно-учетного документа составляет от 17000 до 25500 гривен.

А что делать, если военный билет потерян

В случае потери или порчи военного билета штраф значительно меньше – от 510 до 850 гривен. Однако следует помнить, если вы потеряли документ, нужно об этом сообщить в территориальный центр комплектования и оформить дубликат.

Отметим, решение о наложении штрафа принимается исключительно главой ТЦК в соответствии с требованиями части 2 статьи 235 Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее "Телеграф" писал, как получить и обновлять военный билет в приложении "Резерв+". Сервис позволяет не только пересмотреть военно-учетные данные.