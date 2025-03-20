Росіяни атакували прифронтовий Краматорськ: є поранені (фото, відео)

Місцева влада прокоментувала удар

Вибухи у Краматорську пролунали 20 березня. За попередніми даними, є поранені.

Над містом видніється дим. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. У Повітряних силах також пишуть, що були повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

Попередньо, над багатоповерхівками в одному з районів міста підіймається великий стовп диму від вибуху.

Крім того, було чути ще два звуки "прильотів". У ЗМІ пишуть, що дим видно у місці критичної інфраструктури та районі "Китайка".

Начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко підтвердив, що Краматорськ зазнав російського удару. За попередньою інформацією, є постраждалі.

У Донецькій області продовжується повітряна тривога.

Варто додати, що Краматорськ — українське місто, розташоване в Донецькій області, яке не перебуває під окупацією. Він був звільнений від російських окупаційних військ 5 липня 2014 року і відтоді залишається під контролем України. Однак, через близькість до лінії фронту (приблизно за 18-20 кілометрів) — місто регулярно зазнає обстрілів з боку російських військ.

Днями "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає Костянтинівка за 10 км від росіян.