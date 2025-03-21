Этот украинец был зачинателем авиации еще в XVIII веке: что известно о его изобретениях

Этот отчаянный эксперимент, расцененный российскими властями как "дьявольское безумие", мог бы изменить историю авиации

Украинская история богата именами изобретателей, которые опережали свое время. Одним из таких новаторов был Федор Мелес – казак, монах и мечтатель, еще в XVIII веке пытавшийся создать летательный аппарат в условиях сибирской ссылки.

Историк Александр Алферов рассказал о его попытке создать летательный аппарат за 150 лет до братьев Райт. Этот рассказ не только открывает забытую страницу украинской истории, но и заставляет по-новому взглянуть на технический потенциал наших предков.

Федор Мелес родился вблизи Золотоноши в казацкой семье. Имея возможность получить образование, он учился, скорее всего, в Киево-Могилянской академии или Прясовском коллегиуме. Молодые годы Мелес провел в Европе, где изучал философию и другие науки, расширяя свое мировоззрение.

Судьба Мелеса резко изменилась в 1756 году, когда его арестовали в Гамбурге российскими властями. К тому времени он уже принял монашеский постриг под именем Феофилакт после окончания академии.

Свободомыслие под запретом

Причиной ареста стали взгляды Мелеса, направленные против российских властей. Дело разглядывал русский синод – орган светской власти, созданный Петром I. По приговору суда Мелеса отправили в Успенский Давматовский монастырь в Сибирь, где он неоднократно пытался бежать.

Мечта о полете рождается в тюрьме

Именно во время заключения в Тобольском монастыре у Федора Мелеса возник план построить летательный аппарат. Он искал единомышленников среди других заключенных, рассказывая о своем проекте. В январе 1762 года Мелес нашел потенциального соратника, которому предложил вместе построить самолет, но тот отнесся к идее скептически.

Попытка побега на самодельных крыльях

Не найдя поддержки, Мелес решил действовать без помощи других. 17 февраля 1762 года он совершил бегство из монастыря, пытаясь реализовать свой план. Из мешков для муки и веревок он создал примитивный летательный аппарат. Однако из-за нехватки необходимых материалов и неблагоприятных погодных условий завершить строительство и совершить полет не удалось, и Мелес вернулся в монастырь.

Наказание за "сумасшедшие" идеи

Российское руководство расценило попытки Мелеса как "безумие", инспирированное дьяволом. За свои новаторские идеи изобретатель подвергся жестоким наказаниям: его заставляли выполнять черную работу и каждую пятницу наказывали 40 ударами кнута.

Судьба Мелеса несколько улучшилась через десять лет заключения, когда на него обратил внимание губернатор Тобольска Денис Чечерин, знакомый с русской царицей Елизаветой Петровной. Губернатор забрал Мелеса в свою канцелярию, однако дальнейшая судьба изобретателя остается неизвестной.

Хотя попытки Федора Мелеса создать летательный аппарат не увенчались успехом, они свидетельствуют об изобретательности и амбициозности украинцев в области воздухоплавания. Лишь спустя столетие после него немецкий инженер Отто Лилиенталь создал успешные планеры, совершив более 2000 полетов.

История Федора Мелеса – это не просто рассказ о неудачной попытке бегства. Это символ нереализованного потенциала украинского народа, который из-за иностранного владычества не смог полностью раскрыть свои таланты в науке и изобретательстве.

Ранее Телеграф рассказывал о том, что в начале XX века все желающие могли полетать над Киевом. Это стало возможным благодаря разработке инженера Фёдора Фердинандовича Андерса.