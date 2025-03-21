З портретом та "інструкцією" для перехожих: в Україні є цікавий пам’ятник Путіну

На плиті красується напис, який став народним гаслом

Українці найбільше мріють про якнайшвидше завершення війни, але не менш бажаною для багатьох залишається смерть диктатора Володимира Путіна. В Дніпропетровській області навіть підготували надгробну плиту для майбутньої могили російського президента.

Коли пам’ятник з’явилася в регіоні невідомо, встановлений він біля дороги, і, судячи з усього, радує місцевих жителів. Про це повідомляє "24 Канал".

В Україні встановили надгробок для Путіна, Фото: 24 канал

На гранітній плиті вигравіювано зображення Путіна та залишено напис, який фактично став українським гаслом у кривавій війні, розв’язаній Росією з 2014 року.

На надгробку залишили для перехожих коротку "інструкцію": "Путін Х*йло. Здохни п*дло вчора". Хочеш плюнути – плюнь. Хочеш дзюрити – дзюрь сюди!"

Надгробна плита для могили Путіна на Дніпропетровщині, Фото: 24 канал

Пам’ятник для могили Путіна з "інструкціями", Фото: 24 канал

Зазначимо, що це не перший пам’ятник, створений в Україні для майбутньої могили російського президента. У 2022 році в самому Дніпрі також представили надгробок із зображенням Путіна. Про це повідомив міський голова Михайло Лисенко.

За його словами, для Путіна вирили могилу та підготували спеціальний пакет зі скловатою, щоб йому було комфортно. На гранітній плиті президента Росії зобразили в образі Гітлера, вказавши, що народився він у 1952 році, а пішов із життя у 2022 році.

Незвичайний надгробок для могили Путіна в Україні

Ще на початку повномасштабної війни на околиці Дніпра, в Таромському, встановили схожий монумент. Про це повідомив відомий дніпровський художник, директор Музею українського живопису Сергій Бурбело.

На плиті був зображений Путін з петлею на шиї, а напис говорив: "100% Уйло. В. Путлер. 07.10.1952 — Усі зачекалися. Брехливий лідер армії мародерів і дітовбивців ".

На Дніпропетровщині встановили пам’ятник Путіну

"Телеграф" писав раніше, що психолог розповів про дивацтво поведінки Володимира Путіна. За його словами, у нього є хвороби та двійники.