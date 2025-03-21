С портретом и "инструкцией" для прохожих: в Украине есть интересный памятник Путину

На плите красуется надпись, ставшая народным лозунгом

Украинцы больше всего мечтают о скорейшем завершении войны, но не менее желанной для многих остается смерть диктатора Владимира Путина. В Днепропетровской области даже подготовили надгробную плиту для будущей могилы российского президента.

Когда подобный памятник появился в регионе неизвестно, установлен он возле дороги, и судя по всему, радует местных жителей. Об этом сообщает "24 Канал".

В Украине установили надгробие для Путина, Фото: 24 канал

На гранитной плите выгравировано изображение Путина и оставлена надпись, которая фактически стала украинским лозунгом в кровавой войне, развязанной Россией с 2014 года.

На надгробии оставили для прохожих краткую "инструкцию": "Путин Х*йло. Сдохни п**онок вчера". Хочешь плюнуть – плюнь. Хочешь ссать – писай сюда!".

Надгробная плита для могилы Путина на Днепропетровщине, Фото: 24 канал

Памятник для могилы Путина с "инструкциями", Фото: 24 канал

Отметим, что это не первый памятник, созданный в Украине для будущей могилы российского президента. В 2022 году в самом Днепре также представили надгробие с изображением Путина. Об этом сообщил городской голова Михаил Лысенко.

По его словам, для Путина вырыли могилу и подготовили специальный пакет со стекловатой, чтобы ему было комфортно. На гранитной плите президента России изобразили в образе Гитлера, указав, что родился он в 1952 году, а ушел из жизни в 2022 году.

Необычный надгробок для могилы Путина в Украине

Еще в начале полномасштабной войны на окраине Днепре, в Таромском, установили подобный монумент. Об этом сообщил известный днепровский художник, директор Музея украинской живописи Сергей Бурбело.

На плите был изображен Путин с петлей на шее, а надпись гласила: "100% Уйло. В. Путлер. 07.0.1952 — Все заждались. Лживый лидер армии мародеров и детоубийц".

В Днепропетровской области установили памятник Путину

"Телеграф" писал ранее, что психолог рассказал о странностях поведения Владимира Путина. По его словам, у него есть болезни и двойники.