Новий McDonald's в Києві: де та коли з'явиться популярний заклад

Зведуть заклад біля торговельно-розважального центру

У Києві з’явиться новий McDonald's. Заклад мають побудувати на Мінському масиві в Оболонському районі.

Про це повідомив незалежний портал "Моя Оболонь". Чекати на відкриття прийдеться близько року.

З'явиться новий "мак" на вулиці Петра Калнишевського, 2, поруч із ТРЦ "Полярний". Обіцяють, що заклад запрацює влітку 2025 року.

Це буде сьомий McDonald's на Оболоні. Як пишуть на порталі, два останні були відкриті на проспектах Володимира Івасюка і Степана Бандери вже після початку повномасштабної війни.

Місцеві жителі порадувалися цій новині, але не всі. Дехто й обурився, вважаючи, що Мінському масиву не вистачає саме паркувальних місць, а не закладів харчування.

"В районі тотальна проблема з паркуванням і замість того, щоб побудувати багаторівневий паркінг, хтось дуже розумний вирішив впхати туди МакДональдз. Це реально те, чого не вистачає на Мінському масиві", — коментує киянин.

У паспорті об'єкта вказано, що загальна площа виділеної ділянки становить 4,65 га. На ній збудують одноповерхову будівлю площею 544,5 метри квадратних.

Паспорт об'єкту

Місце забудови на карті

Нагадуємо, що біля Центрального залізничного вокзалу повністю демонтували популярний McDonald's. На його місці з'явиться модернізований заклад компанії.

Будівельні роботи тут планують завершити вже за п’ять місяців — не пізніше листопада 2024 року.

Раніше "Телеграф" писав, що Укрзалізниця потрапила в "туалетний скандал", що відбувається під Києвом. Пасажи роками скаржилися на неналежний стан вбиральні.