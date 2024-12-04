McDonald's повертає сніданки, але не в Києві: що кажуть у мережі

Коли сніданкове меню з'явиться в інших містах України?

Улюблені багатьма українцями сніданки від McDonald's знову з'являться в меню мережі. Вони зникли з асортименту закладу з початком повномасштабного вторгнення через часті повітряні тривоги та проблеми з постачанням.

Мережа ресторанів швидкого харчування вирішила відновити ранкове меню, обравши для тестування Вінницю. Про це повідомляється на сторінці McDonald's в Instagram.

З 4 грудня жителі Вінниці зможуть скуштувати оновлене ранкове меню у всіх закладах міста. Сніданки подаватимуть із моменту відкриття ресторанів до 10:30.

До оновленого меню увійшли улюблені страви відвідувачів: "МакМафіни" з різними начинками, роли з яйцем та м'ясом, а також тости із сиром. Серед новинок – "Подвійний Чікен Фреш МакМафін" та спеціальні "Ранкові МакМеню", які включають основну страву, картоплю та напій.

Під час дії сніданкового меню клієнти також зможуть замовити страви з основного меню: картоплю, десерти, нагетси, стріпси, камамбер, "Хеппі Міл" та напої.

У McDonald's наголошують, що для приготування сніданків використовують 54% українських інгредієнтів. Рішення щодо розширення сніданкового меню на інші міста України ухвалять після завершення тестового періоду у Вінниці.

А ось як реагують на повернення сніданків від McDonald's у мережі:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що через масове отруєння в McDonald's померла одна людина, десятки потрапили у лікарні. Уже відомо, що стало причиною отруєння людей.