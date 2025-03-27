Следующие дни будут определяющими относительно цены договоренностей с Россией, — Жовква

Российская делегация оказалась совершенно не готова даже к перемирию в двух сферах

В Эр-Рияде завершились переговоры, где обсуждались вопросы частичного прекращения огня на море и в воздухе. Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква рассказал о деталях и позиции Украины.

Переговоры продлили конструктивную атмосферу встречи в Джидде 11 марта. Украина поддержала предложение США о всеобъемлющем перемирии. Об этом Игорь Жовква, являвшийся непосредственным участником переговоров со стороны Украины, сказал в интервью "Укринформу".

"Мы готовы были говорить об этом, и говорили об этом собственно с американской делегацией в Эр-Рияде. Координация и конструктивные отношения между Украиной и Соединенными Штатами еще больше выросли", — отметил Жовква.

Ключевые моменты переговоров

Есть принципиальная неготовность российской стороны к перемирию. Как подчеркнул Жовква, "российская делегация оказалась совершенно не готова даже к перемирию в двух сферах".

С российской стороны наблюдаются манипуляции с интерпретацией договоренностей. "Россия всегда искажает реальность и стремится переписать результаты переговоров. И мне кажется, это уже начинает понимать американская сторона", – подчеркнул замруководителя Офиса Президента. Он добавил, что российская сторона обнародовала собственное понимание договоренностей, которое "совершенно отличается и от американского, и от нашего".

"Но главное, чтобы за всеми процессами стояли Соединенные Штаты Америки. Они должны быть гарантами выполнения всех договоренностей – и тех, которые были достигнуты в Эр-Рияде, и тех, которые будут достигнуты на следующих этапах", – отметил Жовква.

Что касается вопросов защиты гражданской инфраструктуры, то Украина настаивала на защите гражданских объектов. "Украина настаивала на том, чтобы объекты гражданской инфраструктуры, такие как школы, больницы, детские сады, зоны жилой застройки также не подвергались обстрелам. Однако, мы видим, что РФ, наоборот, в последнее время осуществляет еще более интенсивные обстрелы наших городов, социальных объектов", — рассказал Жовква. Но российская сторона "вообще отказалась говорить о гражданской инфраструктуре".

"Если сегодня будет происходить обстрел украинской портовой инфраструктуры или энергетической инфраструктуры, то вот вам и цена любых договоренностей с Россией", — подчеркнул представитель Офиса Президента.

Относительно освобождения пленных Жовква отметил: "Для нас ключевым вопросом было продолжение и ускорение обменов военнопленными. Очень важным аспектом является и возвращение украинских гражданских и депортированных украинских детей".

Подводя итоги переговоров, Игорь Жовква подчеркнул: "Несколько следующих дней будут определяющими. Мы должны с вами увидеть, если, условно говоря, сегодня будет происходить обстрел украинской портовой инфраструктуры, или энергетической инфраструктуры, то вот вам и цена любых договоренностей с Россией".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как и зачем Кремль планирует затягивать мирные переговоры. В Москве пытаются выиграть время и рассчитывают, что США начнут давить на Киев.