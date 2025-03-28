Чи можуть вас оштрафувати за старий військовий квиток

Є сім підстав для оновлення документа

Під час воєнного стану всі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-облікові документи. Проте чи загрожує штраф тим, хто досі користується військовим квитком старого зразка?

"Телеграф" розповідає, коли потрібно замінити документ. Минулого року в Україні запровадили нові зразки військово-облікових документів.

Однак згідно з постановою Кабінету Міністрів №559, документи старого зразка залишаються чинними до моменту їхньої заміни. Це означає, що якщо військовозобов’язаний має старий військовий квиток, але він у належному стані та містить актуальні дані, жодних санкцій за це немає.

Коли потрібно оновити військово-обліковий документ

Оновлення документів є обов’язковим у таких випадках:

під час взяття на військовий облік;

якщо призовник не отримував військово-обліковий документ до 18 травня 2024 року;

при зміні категорії військової служби;

якщо у старому документі немає місця для внесення змін;

якщо дані у військовому квитку не відповідають державному реєстру;

у разі втрати або пошкодження документа;

якщо особа хоче замінити документ на новий за власним бажанням.

Які військово-облікові документи є чинними

Сьогодні існують кілька видів військово-облікових документів:

приписне свідоцтво (для чоловіків до 25 років);

військовий квиток або посвідчення офіцера запасу;

тимчасове посвідчення (на період очікування нового документа, видавалися раніше "обмежено придатним");

військово-обліковий документ нового зразка;

електронний військовий квиток у застосунку "Резерв+".

Чи можуть оштрафувати за старий військовий квиток

Якщо військовозобов’язаний має дійсний документ, оформлений до 18 травня 2024 року, його не можуть оштрафувати за його використання. Проте якщо документ містить застарілі або неправильні дані, його необхідно оновити, інакше можуть виникнути питання з боку представників ТЦК та правоохоронних органів.

Таким чином, військовий квиток старого зразка не є підставою для штрафу. Однак важливо стежити за актуальністю інформації в ньому та оновлювати за необхідності.

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